V stanovanjski hiši našel kačo

10.9.2020 | 18:50

Ilustrativna slika

Ob 16.01 je v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, občan opazil kačo v stanovanjski hiši. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kačo odstranili iz hiše in jo spustili v naravo.

Gorela suha trava in podrast

Ob 16.22 je v Slovenski vasi, občina Brežice, gorela suha trava in podrast. Požar na površini dvajset kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGD Obrežje.

Zapeljal s ceste čez škarpo

Ob 8.30 je na Seidlovi cesti v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste čez škarpo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom dvignili poškodovano vozilo na cesto, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI na izvodu proti Preložniku.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Paraplegiki.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPLICE;

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE;

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

-od 12.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNIŠČEK, TP OREHOVICA-VAS;

-od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA, izvod SUŠILNICA - GOLOBINJEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.