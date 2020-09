Padel in se ni mogel pobrati; okvara vodovoda v Črnomlju

11.9.2020 | 07:05

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 21.15 so domačini in gasilci PGE Krško na Kozjanski cesti v Brestanici, občina Krško, nudili pomoč občanu, ki je padel in se ni mogel pobrati. Občana so s skupnimi močmi dvignili in posedli v vozilo. Obveščene so bile pristojne službe.

Okvara vodovoda

Javno podjetje Komunala Črnomelj obvešča uporabnike pitne vode, da je danes prišlo do okvare javnega vodovoda na državni cesti na Ločki cesti v Črnomlju in bo prekinjena oskrba s pitno vodo do 15.00 ure; pri odpravi okvare pa bo potrebna polovična zapora ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TONOSA ADLEŠIČI, na izvodu proti Preložniku.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Paraplegiki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPLICE;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNIŠČEK, TP OREHOVICA-VAS;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA, izvod SUŠILNICA - GOLOBINJEK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica občina med 13. in 20. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Veniše - nizkonapetostni izvod Zajčki Veniše med 8. in 13. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Senovo Šola - nizkonapetostni izvod Prešernova, Ul. 9. februarja, Kegljišče in TVD med 8.30 in 11.30 uro in Zdole - nizkonapetostni izvod Ravne med 11.30 in 14.30 uro ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mostec - nizkonapetostni izvod Gasilski dom med 8.30 in 11. uro.

M. K.