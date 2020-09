Ministrica Simona Kustec v Kočevju - o novem vrtcu in delu z romskimi otroki

11.9.2020 | 08:20

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Na delovnem obisku v Kočevju se je v sredo mudila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, v družbi državnega sekretarja Damirja Orehovca. Kot sporočajo iz občine, sta z županom dr. Vladimirjem Prebiličem srečanje z vsemi ravnatelji, ravnateljicami in direktorji zavodov ocenila kot konstruktivno in spodbudno za nadaljnje delo, tako glede trenutnega situacije zaradi koronavirusa kot tudi z vidika programov in naložb.

Gradijo nov vrtec

Glavne teme srečanja so bile investicije Občine Kočevje na področju predšolske vzgoje, šolstva in športa, programi Gimnazije in srednje šole Kočevje ter vključevanje romskih otrok v proces izobraževanja. Župan je ministrici predstavil eno največjih naložb Občine Kočevje, in sicer izgradnjo novega 16-oddelčnega vrtca. Zaradi prostorske stiske Vrtca Kočevje gre za naložbo, ki je nujnega pomena za skupnost, se je strinjala tudi ministrica. Zagotovila je, da bo ministrstvo pristopilo k sodelovanju pri zagotavljanju finančnih virov. Naložba je namreč ocenjena na 8 milijonov evrov, od tega je milijon zagotovljen s strani EKO sklada, dva milijona evrov pa si lokalna skupnost želi finančnega vložka s strani države oziroma EU.

Delo z romskimi otroki

Ena ključnih tem pogovorov je bilo tudi uspešno vključevanje romskih otrok v izobraževalni proces. Ministrica se je na OŠ Zbora odposlancev srečala tudi z zaposlenimi, ki delajo z romskimi otroki in so podrobneje ter iz prve roke predstavili vsakodnevne izzive, še sporočajo iz kočevske občine.

M. K.