29. SOF razglasil zmagovalce - med njimi mlada brežiška kreativca

11.9.2020 | 09:10

Letošnji zmagovalci (foto: SOF)

Na 29. Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF), ki se je tokrat odvil v Ljubljani, so sinoči podelili nagrade. Naziv agencija leta je prejela Futura DDB, znamka leta je Spar Slovenija, nagrada SOF pa je šla v roke integrirani kampanji Mlečne knjige, ki jo je za Spar Slovenija zasnovala Futura DDB, so sporočili organizatorji.

Kot so pojasnili, so mlečne knjige uporabnike družbenih omrežij vpletle, da so skupaj z mladinskim pisateljem soustvarili pravljice, izdane na embalaži trajnega mleka, z namenom krepitve bralnih navad.

Oglaševalska osebnost je postal Marko Kolbl, direktor in solastnik podjetja Europlakat, s katerim je oral ledino zunanjega oglaševanja v Sloveniji.

Nagrada oglaševalec leta je za konsistenten in razvojno naravnan tržni pristop, zavezo razvoju stroke in postavljanju ter spoštovanju visokih strokovnih standardov drugo leto zapored pripadla družbi Atlantic Droga Kolinska.

Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je Bright Visuals, naziv najboljše produkcijske hiše radijskih in zvočnih oglasov pa je šel v roke Studio 100. Na festival Cannes Lions v 2021 kot mlada kreativca potujeta Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec iz Agencije 101.

Veliki nagradi sta šli v roke družbama Renderspace in Pristop za akcijo uau za Big Bang ter družbi Grey Ljubljana za pobudo gledališki tolmač za NLB. Podelili so tudi zlate in srebrne nagrade v sekcijah kaj in zakaj.

Rdeča nit 29. festivala SOF je bila tokrat jasna in osredotočena komunikacija, ki ustvarja vrednost za vse deležnike oglaševalskega ekosistema. Po letošnji spremembi lokacije so organizatorji napovedali, da se bo jubilejni, 30. SOF prihodnje leto vrnil v Portorož.

STA