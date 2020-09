V Novem mestu prvi Festival nove novomeške glasbe

Novo mesto - V avli Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu se z večerom Mirana Jarca drevi ob 20. uri začenja 1. Festival nove novomeške glasbe, ki so ga pripravili ob stoletnici prelomnega umetniškega dogodka novomeška pomlad. V soboto bo na omenjenem prizorišču sledil večer Božidarja Jakca, prihodnji petek pa na gradu Grm še večer Antona Podbevška.

Drevi bosta nastopili novomeški zasedbi Martina Mravinec trio in Tretji kanu, v soboto zvečer Domen Brodarič in Nina Suljić ter Sandra Erpe Trio, prihodnji petek pa v atriju grmskega gradu Generator in Dubzilla.

Vsi koncerti bodo brez vstopnine, zaradi omejitve števila obiskovalcev pa je obvezna predhodna rezervacija sedišč.

Festival nove novomeške glasbe sicer prinaša kantavtorske, intimne koncerte predstavnikov novega novomeškega glasbenega vala in tematske večere treh najvidnejših predstavnikov gibanja novomeška pomlad, Mirana Jarca, Božidarja Jakca in Antona Podbevška.

Zapuščina tvorcev novomeške pomladi po besedah organizatorjev kliče po nadaljevanju in načrtih, zazrtih v lepšo prihodnost glasbenikov in umetnikov novega novomeškega vala ter vzpostavitvi novomeške koncertne transverzale.

Festival so pripravili v zahtevnih časih epidemije in ravno kultura lahko dviguje duha meščanom kot tudi umetnikom in glasbenikom, ki soustvarjajo spodbudno klimo Novega mesta, so še zapisali prireditelji.

Festival bo potekal v organizaciji in ob sofinanciranju produkcijske hiše in založbe Inja Music iz Novega mesta, Mestne občine Novo mesto, Zavoda Novo mesto, Knjižnice Mirana Jarca, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Športnega kluba Košenice in pridruženih sponzorjev tematskega leta novomeška pomlad.

Skupina mladih novomeških umetnikov in zagnancev je sicer 26. septembra 1920 v Novem mestu izpeljala enodnevni umetniški podvig, ki je v slovenski kulturni zgodovini zapisan kot novomeška pomlad.

Skupinski nastop slikarjev, glasbenika Marija Kogoja in novomeških pesnikov je bil novost, ki je zamisel o novi umetnosti in razmislek o človeku po prvi svetovni vojni združil v gibanje. V času, ko časniki še niso mogli dnevno poročati o vseh dogodkih, je javno in politično močno odmeval.

Odmev novomeške pomladi sega tudi v sodobni čas, iz nje pa so izšla imena kasnejših avtorskih in moralnih avtoritet, kot so Anton Podbevšek, Miran Jarc, Marij Kogoj, Josip Vidmar, Rihard Jakopič, Leon Štukelj, Marjan Mušič in Božidar Jakac.

STA