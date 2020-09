Kradli lovske puške, bencin, parfum, pijačo in cigarete ...

11.9.2020 | 12:00

V trgovino trgovskega centra v Novem mestu so sinoči poklicali policiste, ker so ugotovili tatvino parfuma v vrednosti 60 evrov. Po posnetkih nadzorne kamere so ugotovili, da je moški vzel parfum iz embalaže, ga skril v hlače in odkorakal mimo blagajne brez plačila.

Na bencinski servis v Krškem so ob polnoči prišli trije neznanci, v ročko natočili devet litrov goriva, v notranjosti naročili pijačo in cigarete, potem pa zbežali brez plačila.

Metliški policisti so si ob pomoči kriminalističnega tehnika ogledali okoliščine vloma v stanovanjsko hišo v naselju Malo Lešče. Po prvih zbranih obvestilih so neznanci med šesto zjutraj in drugo uro popoldne vlomili v hišo in pregledali prostore. Kot kaže, so odnesli pet lovskih pušk, nekaj nabojev in gotovine. Naredili so precejšnjo škodo, okoliščine primera policisti še preverjajo.

V Krškem, na Cesti, so policisti včeraj opravili ogled kraja vloma v stanovanjsko hišo, ki se je najverjetneje zgodil dan prej, v dopoldanskem času. Po prvih ugotovitvah so odnesli nekaj zlatnine ter naredili škodo na oknih in vratih.

Pijanemu vozniku zasegli avto

Policisti so sinoči v bližini Pišec ustavili 51-letnega voznika osebnega avtomobila. V postopku so ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Zaradi suma, da vozi pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus, ki je pokazal 0,72 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so v okolici Dolenjih Radencev včeraj zjutraj prijeli sedem državljanov Afganistana in državljana Bangladeša. Novomeški policisti pa so ponoči nad Vahto prijeli trinajst državljanov Bangladeša. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.