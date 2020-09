Prvič čez stotico - potrjenih rekordnih 108 okužb z novim koronavirusom

11.9.2020 | 10:50

Profimedia

Včeraj so v Sloveniji opravili 2758 testiranj na novi koronavirus, potrdili so 108 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. To je prvič, da je število okužb v enem dnevu pri nas preseglo sto. Prav tako so doslej opravili največ testiranj v enem dnevu.

Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19.

Trenutno je v državi aktivna 701 okužba.

V bolnišnicah se trenutno zdravi 27 bolnikov s covidom-19, pet jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Glede na podatke Sledilnika za covid-19 je vseh pet priključenih na ventilator.

Sicer pa podatki sledilnika tudi kažejo, da je med na novo okuženimi šest zaposlenih v zdravstvu, šest je oskrbovancev domov za starejše in en zaposleni v domu.

Po starosti je največ okužb, 26, potrjenih v starostni skupini od 35 do 44 let, po 17 primerov je v starostnih skupina 15-24 in 25-34 let, 15 v starostni skupini 55-64, en manj med starimi od 45 do 54. Med otroci, starimi od pet do 14 let, so potrdili deset primerov okužbe, med mlajšimi od pet let pa en primer.

Okužbe so zabeležili tudi med starejšimi. Po tri so potrdili v starostnih skupinah od 75 do 84 let in med starejšimi od 85 let. Eno okužbo več pa so potrdili v starostni skupini od 65 do 74 let, kažejo podatki sledilnika.

Doslej so v Sloveniji potrdili 3498 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 1d nazaj Oceni True Truic https://www.facebook.com/marsucic/videos/2730364673909862 1d nazaj Oceni True Truic mihac , kolk si pa ti plačan našga davkoplačevalskega dnarja iz rotovške kase ,da propagiraš ta cirkus "maske" po naših krajih ? A ? Kje si Vneti fan maskiranja in pod. ukrepov...:) Nekaj si dobu verjetno, ni vrag ni to budaliranje po DL zastojn menda ?, kot tiste punce gor v gledališču PLANDEMIJA nemške bolnice...;) 22h nazaj Oceni miha al si ti naivc. a misliš da bom zastojn delal. 20h nazaj Oceni True Truic Prvi boš cepljen. Za nagrado. Preglej samo prijavljene komentatorje