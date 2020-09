Kacin: "Če se bodo razmere še naprej slabšale, bomo primorani sprejeti dodatne ukrepe"; prva okužba v Straži

11.9.2020 | 14:10

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel (zajem zaslonske slike)

Jelko Kacin (STA)

Z nedeljo se obdobje vseh karanten (tako tistih, ki jih bodo odredili na meji, kot tistih, ki jih bodo izdali epidemiologi) skrajšuje na 10 dni.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je povedal, da se razmere po svetu in Evropi slabšajo. "Države sprejemajo nove ukrepe. V kolikor se bodo razmere še naprej poslabševale, pa bo tudi Slovenija primorana sprejeti dodatne ukrepe," je dejal.

V noči s soboto na nedeljo se torej začnejo izdajati 10-dnevne karantenske odločbe. Na pisno tolmačenje ministrstva za zdravje še čakamo, je dejal Kacin. Čas imajo do sobote do polnoči.

Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih rekordno število testov, in sicer 2758. Potrjenih je bilo 108 novih okužb. "Takšno število testov in novih okužb je ogromen zalogaj za epidemiološko službo. Epidemiologi delajo na robu svojih zmožnosti, vendar delajo dobro, odgovorno in hitro, za kar si zaslužijo veliko priznanje," je izpostavil Kacin. Dodal pa je, da šolski sistem deluje in bo deloval še naprej.

Včeraj so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v 53 občinah po državi. Največ, skupaj 23, jih je bilo v Ljubljani, kjer je 140 aktivnih okužb, 10 v Mariboru, pet pa v Kamniku. Občinam z najmanj eno doslej potrjeno okužbo se je pridružila Straža, skupaj je takšnih občin v državi tako zdaj 192. Dve okužbi so včeraj potrdili v Krškem, po eno v Novem mestu, Grosupljem, Ivančni Gorici in Kočevju.

Sloveniji od vseh držav v soseščini kaže najbolje. A če bodo druge države razglasile epidemijo, jo bomo tudi mi, je poudaril Kacin. Pozval je k odgovornemu ravnanju in navedel primer iz Maribora, kjer se je na praznovanju 80. rojstnega dne okužilo 16, morda celo 18 ljudi.

Poudaril je tudi, da moramo še povečati število testov in razbremeniti določena vstopna mesta, brise pa bolj razpršiti med laboratorije, da bi bili rezultati čim prej na voljo. V pomoč bo tudi dodatna oprema, za katero bo moralo biti poskrbljeno.

"Z virusom bomo plesali še naprej"

Pred govorniški pult je stopil tudi predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel in povedal, da je 14-dnevna komulativna incidenca na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji trenutno 34, medtem ko bo Evropska unija presegla število 60. "Vse države se spopadajo s tem, da se številka okužb viša. Spomladi je bilo ob teh številkah vse zaprto, sedaj pa poskušamo novo pot, na kateri bomo z drugimi ukrepi imeli družbo odprto in plesali z virusom še naprej," je dejal Fafangel.

Širjenje koronavirusa je razpršeno, starostna piramida se pomika navzgor, imamo tudi okužbe v domovih za starejše in pri starejših občanih. Večina se okuži znotraj Slovenije oziroma je vir neznan. "Ukrepi za preprečitev dodatnih vnosov so smiselni. Najbolj smiselni so ukrepi, ki jih izvajamo za preprečevanje širjenja med prebivalci Slovenije," meni Fafangel.

Poudaril je, da moramo spremeniti našo vsakdanjost. Zato so tudi ukrepi takšni, da so na dolgi rok čim bolj sprejemljivi.

Vse karantene 10 dni

Fanfangel je poudaril, da trenutne številke kažejo, da je od testiranih le štiri odstotke takih, ki so pozitivni, kar je dobro, saj to pomeni, da "zadaj ni ledene gore".

Z nedeljo se obdobje vseh karanten skrajšuje s 14 na 10 dni, je dejal Fafangel. To pomeni, da bodo od 13. septembra 10 dni trajale tako karantene, ki bodo odrejene na meji, kot karantene, ki jih bodo izdali epidemiologi. "V roku 10 dni zboli velika večina ljudi, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Po 10 dneh zboli približno sedem odstotkov. To pomeni manj kot 10 primerov na mesec in manj kot en primer na dan. Z vidika varstva javnega zdravja je 10-dnevna karantena učinkovitejša," je razložil Fafangel.

Poudaril je, da skrajšanju obdobja karantene ni botrovalo "šparanje", ampak gre za prerazporeditev virov, da so ukrepi z javnozdravstvenega vidika čim bolj učinkoviti.

Skrajšanje karantenskega obdobja ne velja za nazaj

Karantenske odločbe, izdane pred nedeljo, ko začne veljati krajše karantensko obdobje, še vedno trajajo 14 dni. To velja tako za odločbe, ki so jih potniki ob prihodu iz države na rdečem seznamu dobili na meji, kot tudi za tiste, ki so bile izdane zaradi visoko rizičnega stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, so pojasnili na ministrstvu.

