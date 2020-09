Kapelci bodo peli dvakrat, ker je grad premajhen

11.9.2020 | 12:30

Moški pevski zbor Kapele z zborovodkinjo Mihaelo Komočar Gorše je z nastopom popestril predstavitev knjige. (Foto: M. L.)

Alenka Černelič Krošelj, Vlado Hotko, Mihaela Komočar Gorše, Marko Blaževič in Ernest Sečen med pogovorom o monografiji Moškega pevskega zbora Kapele (Foto: M. L.)

Predsedniku zbora Ninu Bogoviču (levo) je brežiški župan Ivan Molan izročil plaketo občine, ki jo je ob 100-letnici podelil zboru. (Foto: M. L.)

Brežice - V okviru praznovanja svoje stoletnice je Moški pevski zbor Kapele pred jutrišnjim slavnostnim koncertom na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice in ponovitvijo koncerta v nedeljo prav tam predstavil nedavno na grajskem dvorišču monografijo Popevamo že 100 let in glasbeno ploščo z enakim naslovom.

Na predstavitvi so v pogovoru, ki ga je vodila direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, člana zbora Vlado Hotko in Marko Blaževič in zborovodkinja Mihaela Komočar Gorše ter avtor monografije Ernest Sečen med drugim izpostavili nekatere pomembne podrobnosti iz zgodovine zbora.

Slavnostni govornik predsednik državnega zbora Igor Zorčič je poudaril izjemno razširjenost zborovskega petja med Slovenci. Kot je dejal direktor javnega sklada za kulturne dejavnosti Marko Repnik, kultura zdaj preživlja težak čas. Repnik upa, da bo preživela

Zbrane je med drugimi nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan, ki je zboru podelil plaketo občine Brežice.

Predsednik zbora Nino Bogovič je med drugim izrekel pohvalo Posavskemu muzeju Brežice za pomoč zboru, Ernestu Sečnu pa je čestital za knjigo o kapelskem zboru. Zbor se je predstavil z nekaj pesmimi, seveda več jih bodo obiskovalci slišali na koncertu jutri in v nedeljo.

Knjigo o Moškem pevskem zboru Kapele je, kot rečeno, napisal Ernest Sečen, ki je tudi zbral gradivo in ga uredil, člani odbora za njeno izdajo so poleg njega še Vlado Hotko, Miran Kopinč, Miha Pšeničnik in Mihaela Komočar Gorše.

Zgodovino zbora, o kateri poroča knjiga, so predstavili tudi na panojih na grajskem dvorišču.

Kot rečeno, bo jutri na grajskem dvorišču v Brežicah slavnostni koncert, in sicer ob 19. uri. Zaradi velikega povpraševanja bodo koncert ponovili v nedeljo, ob 18. uri prav tako na grajskem dvorišču.

Zaradi razmer, povezanih s koronavirusom, je obvezna rezervacija vstopnic na številko 031 435 149 ali v Posavskem muzej Brežice.

M. L.

