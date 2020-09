Modernizirano strelišče v Trebnjem

12.9.2020 | 18:15

Foto: Franc Cugelj

Člani Strelskega društva Trebnje, ki deluje od leta 1948, imajo po zaslugi modernizacije strelišča v Prapročah zdaj optimalne pogoje za uspešno delovanje, sporočajo iz občine, ki je v začetku meseca zaključila naložbo v višini 35.000 evrov za nakup 10-ih elektronskih tarč nemškega proizvajalca znamke Disag.

Sodoben sistem je sestavljen iz elektronske tarče z zelo zmogljivimi senzorji, ki merijo do desetinke natančno zadetke in iz monitorja, ki je občutljiv na dotik. Vse skupaj je povezano na računalnik in nadgrajeno s povezavo na velik TV zaslon, kjer je mogoče spremljati vseh deset tekmovalcev. S strelom na tarčo se tako na monitorju v trenutku prikaže do desetinke natančen zadetek. Program sproti sešteva in vodi evidenco strelov. Rezultati tekmovalcev so v trenutku dostopni, prav tako tudi bilten tekmovanja.

Papirnate tarče so se torej umaknile elektronskim, dodajajo na občini. Po besedah predsednika SD Trebnje g. Franca Cuglja je to po 40. letih največja izboljšava, ki bo gotovo privabila tudi mlade ljubitelje rekreativnega strelstva.

M. K.