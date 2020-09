FOTO: Kolesarski dan na najbolj kolesarski šoli

12.9.2020 | 12:30

Novo mesto - Učenci novomeške OŠ Bršljin so v programu Varno na kolesu lani ponovno navdušili in si z najbolje ocenjenim predlogom za kolesarski izlet z naslovom S kolesom pod novomeškimi krošnjami za nagrado prislužili servis koles, a ne le sebi, pač pa tudi tudi drugim krajanom. Petkov kolesarski dan na OŠ Bršljin je dodatno popestril kolesarski poligon, na katerem so lahko učenci preizkusili svoje kolesarske spretnosti tudi v praksi.

Zanimive aktivnosti, ki so privabile veliko število otrok, je bršljinska šola pripravila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in na ta način aktivno ponesla sporočilo o pomenu gibanja in varnosti v prometu tudi v svojo lokalno skupnost. Letos so v ospredju Evropskega tedna mobilnosti potovanja z manj onesnaženja in prav kolo bi pri prevozih na krajše razdalje moralo postati naša prva izbira, saj okolju ne škodi in obenem prinaša številne prednosti za zdravje vsakega posameznika, so poudarili.

Tanja Medved, vodja programa Varno na kolesu, je ob tem povedala: »Veseli me, da priljubljenost kolesarjenja med našimi najmlajšimi narašča, prav na odraslih pa je velika odgovornost, da jih spodbudimo k varni udeležbi v prometu. Učenci OŠ Bršljin so že večkrat dokazali, da se zavedajo pomena varnosti v prometu in trajnostne mobilnosti, pa tudi svoje vloge v lokalni skupnosti. Današnji kolesarski dan, ki so ga kot ambasadorji varnega kolesarjenja priredili v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, to še dodatno dokazuje, saj so se kolesarskim aktivnostim in servisu koles lahko pridružili prav vsi krajani.«

Varno na kolesu letos že devetič zapored združuje šolarje po vsej Sloveniji ter jih spodbuja k varnem in trajnostnem kolesarjenju v šoli in prostem času. Do danes je pri projektu sodelovalo že 26.000 mladih kolesarskih navdušencev iz več kot 250 slovenskih osnovnih šol. Razpis za novo šolsko leto je že objavljen, šole pa se nanj lahko prijavijo še do do 15. septembra 2020.

B. B.

