Trčili kombinirani vozili, poškodovanega oskrbeli na kraju samem

12.9.2020 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 12.27 sta na avtocesti pri Krški vasi v občini Brežice trčili kombinirani vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč lažje poškodovanemu vozniku, katerega so na kraju oskrbeli reševalci NMP Brežice, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Zaradi okvare vodovoda zaprta cesta

Njihovi novomeški kolegi pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je včeraj ob 7.00 uri na Ločki cesti v Črnomlju prišlo do prekinitve oskrbe s pitno vodo. Do okvare javnega vodovoda je prišlo na državni cesti Črnomelj-Adlešiči, zato je bila polovična zapora ceste. Delavci Komunale Črnomelj so napako odpravili do 15.ure.

R. N.