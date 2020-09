Trebanjci nadaljujejo z dobrimi predstavami

12.9.2020 | 09:00

Rokometaši Trima Trebnje so zabeležili že četrto zaporedno zmago v letošnji sezoni.

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje, ki so se preteklo soboto uvrstili v drugi krog kvalifikacijah za evropsko ligo, nadaljujejo z dobrimi predstavami. Včeraj so v drugem krogu državnega prvenstva doma z 38:34 premagali Jeruzalem Ormož.

Trebanjci so ob koncu tekme prišli do nekoliko večje prednosti in jo potem zadržali, dvoboj je bil sicer do začetka drugega dela še povsem izenačen. A v zadnjih 20 minutah so domači ušli za pet golov, te razlike pa gostje niso mogli nadoknaditi in tako tudi tokrat ostali brez točk na tem igrišču.

Prvi polčas je bil enakovreden, Jeruzalem je izničil dva gola zaostanka in v 29. minuti izenačil na 16:16, na odmor pa odšel z golom zaostanka.

A v drugem polčasu so domači rokometaši počasi, a zanesljivo gradili prednost. Najprej za štiri gole (25:21), gostje so bili potem nazadnje na -3 v 47. minuti, zasedba Trebnjega pa je končnico izpeljala mirno in zanesljivo osvojila točki.

Pri domačih je bil najboljši strelec Dino Hamidović z devetimi goli, pet jih je dodal še Gregor Potočnik, ki je sicer tekmo z rdečim kartonom končal že v 41. minuti. Pri gostih je Jure Kocbek dosegel osem golov, imeli pa so še štiri strelce s po šestimi goli, Bojana Čudiča, Martina Hebarja, Tilna Kosija in Žaka Ciglarja.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Vedeli smo, da bo tekma težka. Čestitke fantom, saj so pokazali pravi karakter. Tekmo smo mirno pripeljali do konca in na koncu slavili.«

Liga NLB, 2. krog:

Grosist Slovan - Gorenje Velenje 23:28 (13:15)

Koper - Maribor Branik 24:23 (13:13)

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 38:34 (17:26)

- danes:

19.00 Ljubljana - Butan plin Izola

19.00 Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško

19.00 Dobova - Riko Ribnica

20.00 Urbanscape Loka - Krka

R. N./STA, foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

