Svetovni pokal na Mirni

12.9.2020 | 11:00

Prvi nosilec med fanti je Danec Mads Juel Møller.

Predsednik BK Mirna Aljoša Turk.

Mirna - V telovadnici mirnske osnovne šole se je včeraj začel turnir svetovnega mladinskega pokala v badmintonu TEM Junior International 2020, ki ga že šestindvajsetič zapored prireja Badmintonski klub Mirna. Nastopa okoli 110 igralcev iz štirinajstih držav, finalni dvoboji pa bodo na sporedu jutri.

Badmintonski klub Mirna je edini v Sloveniji, ki pripravlja tovrstno tekmovanje za mladince. Tako imajo domači upi možnost, da se merijo z igralci, ki sodijo med boljše na svetu. »Ta turnir šteje za svetovno in evropsko mladinsko jakostno lestvico. Zopet je zelo močna igralska zasedba, prvič gostimo Dance, ki sodijo v sam svetovni vrh. Nastopa tudi evropski prvak do 17. leta starosti. Imeli smo prijavljenih tudi 39 francoskih igralcev in igralk, a so zaradi trenutne situacije kasneje udeležbo odpovedali. Ne glede na to lahko uživamo v vrhunskih tekmah mladih badmintonistov in badmintonistk,« pravi predsednik mirnskega badmintonskega kluba Aljoša Turk.

Zaradi razmer z novim koronavirusom je bilo letos še toliko bolj zahtevno pripraviti turnir. Skrbno upoštevajo vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je dal zeleno luč, da lahko pripravijo dogodek. Takšen turnir je za Mirnsko dolino velik športni dogodek, po drugi strani pa tudi promocija Mirne z okolico. »Na Mirni ni dovolj nastanitvenih kapacitet, zato igralci te dni stanujejo tudi v sosednjih občinah,« pripomni Turk. Sočasno z mladinskim turnirjem so običajno pripravili tudi mednarodno tekmovanje za mlajše kategorije, a letos so ga odpovedali. »Zaradi otroške igrivosti se nismo upali v to spuščati, ker vemo, da bi bilo zelo težko držati red in vsa priporočila,« še dodaja.

Domači ljubitelji badmintona so pesti držali predvsem za Nika Zupančiča, ki pa se je med posamezniki hitro poslovil od tekmovanja, saj ga je že v prvem krogu premagal Srb Ivan Kovačević. Nik bo danes v paru z Miho Mastenom zaigral še v dvojicah.

Na Mirni ima badminton že dolgo in uspešno zgodovino. Klub praznuje 30-letnico delovanja in v tem času so osvojili ogromno naslovov državnih prvakov v vseh kategorijah. »Vseskozi skrbimo za podmladek, naši igralci so tudi člani reprezentanc. Mislim, da imamo v vseh selekcijah vsaj enega reprezentanta,« ponosno pove Aljoša Turk, ki je po novem selektor reprezentance do 15. leta starosti.

Besedilo in fotografije: R. N.

