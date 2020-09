Padel motorist

12.9.2020 | 19:00

Foto: arhiv DL

Ob 13.59 se je na cesti Boštanj-Tržišče pri padcu poškodoval motorist. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine in odstranili motor s cestišča. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.