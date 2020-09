Dobova in Krka po dveh krogih še brez točke

13.9.2020 | 08:40

Novomeščani so dvorano Poden zapuščali sklonjenih glav. (Foto: MRK Krka)

Brežice - Dobova je v drugem krogu lige NLB ostala praznih rok - doma je morala priznati premoč Ribnici (28:34), drugi poraz v sezoni pa je na gostovanju pri Loki vknjižila tudi Krka (22:28).

Dobova - Riko Ribnica 28:34 (15:18)

* Športna dvorana, sodnika: Pukšič in Satler.

* Dobova: Bradško, Markušić 6, Dragan 1, Seferović, Leben, Jezernik 3, Košir 3, Mlakar 2 (1), Šešić 3, Glaser 1, Raguž 1, Kozolič, Sintič 3, Mijušković, Blaževič, Šibanc 5 (2).

* Riko Ribnica: Bojić 1, Strmljan 4, Horvat 4, Eskeričić 11, Žagar 3, Knavs 1, Ranisavljević 1, Miličević, Pahulje, Nosan 2 (2), Klarič, Cimerman 2, Pucelj 5 (1), Šolaja.

* Sedemmetrovke: Dobova 4 (3), Riko Ribnica 3 (3).

* Izključitve: Dobova 4, Riko Ribnica 20 minut.

* Rdeči karton: Horvat (47.).

Ribniški rokometaši so v Posavju osvojili drugi par točk, igralci iz Dobove pa doživeli že drugi poraz.

Gostitelji so dobro odprli tekmo. Do 23. minute so imeli Ribničane pod nadzorom (13:12), prvič na dvoboju so zaostali šele v 25. minuti (13:14).

Rokometaši iz dežele suhe robe so šele v končnici prvega polčasa pokazali svoje mišice ter si z bolj zavzeto igro v obeh smereh priigrali štiri gole prednosti (18:14).

Ribničani so tudi v začetku drugega polčasa igrali resno in zavzeto. Po njihovem vodstvu s 27:19 v 42. minuti je kazalo na zanesljivo zmago, a se gostitelji, ki zaradi prenove svoje dvorane gostujejo v Brežicah, niso vdali.

V 51. minuti so več kot prepolovili visok zaostanek in se po golu Tea Jezernika približali na tri gole (26:29), bližje pa zavoljo bolj resne predstave gostujočih igralcev niso mogli.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Kristijan Eskeričić z 11 goli, v domači pa Dorina Markušić s šestimi zadetki.

Benjamin Teraš, trener Dobove:

"Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Riko Ribnica je kakovostna ekipa. Držali smo se nekje 20 minut, kasneje pa je bil padec v igri očiten. V nekih trenutkih smo bili celo v prednosti, kar se tiče rezultata, vendar nam razlike ni uspelo ohraniti. Pozna se, da imajo Ribničani daljšo klop, saj so bili igralci sveži. Na žalost se kasneje za nas ni izšlo, povedli so za sedem golov in težko se je bilo vrniti. Naslednjo tekmo gremo na polno!"

Damjan Škaper, trener Riko Ribnice:

"V večini smo uresničili naše cilje, smo se pa prehitro zadovoljili z razliko sedmih zadetkov. Padec v igri je bil očiten. Na to moram opozoriti fante. To mi ni bilo všeč. Sam pristop do tekme je bil dober in vidim, da iz tekme v tekmo napredujemo. Kar se tiče začetka tekme, mogoče fantje niso verjeli, da Dobova izvaja dobre, hitre napade s sredine igrišča in da se je treba vračati v obrambo. Zato smo tudi prejeli štiri gole. To je bilo opozorilo za prihodnje tekme."

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Novem mestu, zasedba iz Ribnice pa bo gostila Trimo Trebnje. Obe tekmi bosta v soboto, 19. septembra.

Urbanscape Loka - Krka 28:22 (11:12)

* Dvorana Poden, sodnika: Igor in Dejan Ivančič.

* Urbanscape Loka: G. Dolenc, Juričan, Gartner, A. Dolenc, Jamnik 2, M. Jesenko, U. Pipp 6, Mali 5, Jeseničnik, M. Pipp 1, Bergant 1, A. Jesenko 9 (2), Čopić, Nikolić, Klemenčič 3, Šilc.

* Krka: Pavlin, Bevec 2, Je. Avsec 3, Filipović, Majstorović, Ja. Avsec 1, Hvastija, Irman 1, Jakše 8 (1), Rajh, Klemenčič 2, Rašo, Batagelj, Brajer, Radović, Kukman 5 (3).

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 2 (2), Krka 4 (4).

* Izključitve: Urbanscape Loka 14, Krka 10 minut.

* Rdeča kartona: Rašo (18.), A. Dolenc (34.).

Škofjeločani so po uvodnem porazu v Ribnici osvojili prvi par točk, Novomeščani pa so na Gorenjskem doživeli že drugi poraz v novi sezoni. V uvodnem krogu so v svojem Marofu morali priznati premoč tekmecev iz Slovenj Gradca.

Dolenjci so dobro odprli dvoboj v dvorani Poden in po golu Tilna Kukmana v 13. minuti povedli s 7:4. Uvodoma ne preveč prepričljivi varovanci Roberta Beguša so v nadaljevanju le našli pravo igro in v 18. minuti poravnali na 7:7, minuto kasneje pa povedli z 8:7.

Do 38. minute je bila tekma povsem odprta (15:15), nato pa so gostitelji naredili delni izid 3:0 in v 42. minuti povedli z 18:15.

Novomeščani so bili do v 52. minute bolj ali manj enakovredni (21:20), v končnici dvoboja pa so pokazali številne slabosti, kar so gostitelji znali izkoristiti in dokaj zanesljivo zmagali.

V gorenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Aljaž Jesenko z devetimi goli, v dolenjski je enega manj dosegel Jaka Jakše.

Robert Beguš, trener Urbanscapea Loke:

"Za nami je težka tekma. Zaostajali smo praktično celoten prvi polčas. Nekako se nismo uspeli sestaviti. Ta teden smo imeli tudi kar nekaj problemov z boleznimi, tako da se nismo mogli pripraviti na Krko tako, kot bi si želeli. Šele v drugem polčasu, nekje v 40. minuti, smo se začeli prebujati in igrati našo igro. Na koncu smo zasluženo zmagali."

Roman Zarabec, trener Krke:

"Najprej bi rad čestital tekmecem, ki so zasluženo zmagali. Naša igra ni takšna, kot bi si jo želel. Delamo otroške napake, smo nenatančni pri neoviranih strelih, imamo slabe podaje, smo neosredotočeni v obrambi. To se nam je dogajalo že prejšnji vikend. Gostitelji so kaznovali naše napake s hitrimi nasprotnimi napadi. Enostavno nimamo prave zrelosti, nimamo še zmagovalnega

občutka, ki bi ga igralci morali imeti, če hočemo zmagovati. Potrebno bo zbistriti glave in iti naprej."

Škofjeloška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, novomeška pa bo gostila Dobovo. Obe tekmi bosta v soboto, 19. septembra.

* Izidi, 2. krog:

- petek, 11. september:

Grosist Slovan - Gorenje Velenje 23:28 (13:15)

Koper - Maribor Branik 24:23 (13:13)

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 38:34 (17:26)

- sobota, 12. september:

Ljubljana - Butan plin Izola 22:22 (8:9)

Slovenj Gradec 2011 - Celje Pivovarna Laško 26:29 (12:18)

Dobova - Riko Ribnica 28:34 (15:18)

Urbanscape Loka - Krka 28:22 (11:12)

- lestvica:

1. Gorenje 2 2 0 0 58:41 4

2. Celje Pivovarna Laško 2 2 0 0 67:51 4

3. Riko Ribnica 2 2 0 0 63:52 4

4. Trimo Trebnje 2 2 0 0 63:58 4

5. Maribor Branik 2 1 0 1 54:49 2

6. Urbanscape Loka 2 1 0 1 52:51 2

7. Slovenj Gradec 2011 2 1 0 1 53:52 2

8. Koper 2 1 0 1 48:48 2

9. Jeruzalem Ormož 2 1 0 1 62:64 2

10. Butan plin Izola 2 0 1 1 47:53 1

11. Ljubljana 2 0 1 1 40:52 1

12. Dobova 2 0 0 2 54:62 0

13. Krka 2 0 0 2 45:55 0

14. Grosist Slovan 2 0 0 2 48:66 0

B. B./STA