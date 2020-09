Motorist padel v Šentjanžu, gorelo na Lisci

13.9.2020 | 17:50

Foto: S. G., arhiv DL

Ob 12.10 je na Lisci pri planinskem domu, občina Sevnica, zaradi okvare na transformatorski postaji zagorela izolacija. Požar se je razširil še na travnato površino. Gasilci PGD Sevnica so pogasili manjši požar, zavarovali kraj, dežurni delavci Elektro Celja pa so odpravili okvaro na transformatorski postaji.

Ob 14.04 se je v Šentjanžu, občina Sevnica, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu poškodovanca, katerega so nato prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

