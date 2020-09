Ob jubileju odprli društveno vinsko klet

Trak ob odprtju društvene vinske kleti so prerezali (z leve proti desni): predsednik Vinogradniško-turističnega društva Čatež pod Zaplazom Jože Štepec, predsednik državnega zbora Igor Zorčič, trebanjski podžupan Jože Avguštinčič in najstarejši ustanovni član Drago Zagorjan.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Mirna Jurak je predsedniku čateških vinogradnikov čestital za jubilej in mu izročil posebno priznanje.

Čatež pod Zaplazom - Vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom letos praznuje 30-letnico delovanja. Jubilej so obeležili danes dopoldan, ko so obenem odprli tudi društveno vinsko klet. Slavnostni gost prireditve je bil predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Tradicija pridelovanja vina na območju Čateža z okolico je dolga, saj je že Fran Levstik v svojem potopisu Popotovanje od Litije do Čateža opisoval tukajšnje vinograde in vinogradnike. Zato ne preseneča, da se je pred tridesetimi leti trinajst vinogradnikov iz Čateža in okolice v želji po izmenjavi znanj in izkušenj ter druženju odločilo, da ustanovijo društvo. Od začetka pa vse do danes velik poudarek dajejo izobraževanju članov. Spomladi organizirajo prikaz rezi vinske trte, kasneje pripravijo izobraževanje o škropljenju in zelenih delih v vinogradu, jeseni pa navadno organizirajo priprave na trgatev in kletarjenje. »Večina naših članov ima opravljen vinogradniško-kletarski tečaj, preko 70 pa tudi osnovni degustacijski tečaj,« ponosno pove predsednik društva Jože Štepec, ki čateške vinogradnike vodi že drugi mandat.

V društvu se lahko pohvalijo, da nekateri člani posegajo po najvišjih priznanjih na ocenjevanjih vin. »Prvi vrhunec društva smo dosegli leta 1997, ko je Stane Ravnikar postal kralj cvička in naokoli ponesel glas, da se tudi na območju Čateža pod Zaplazom z okolico prideluje vrhunski cviček,« še dodaja predsednik.

Petnajst ljubiteljev petja je leta 2002 v okviru društva ustanovilo tudi moški pevski zbor, ki jim vsa leta z ubranim petjem polepša prenekatero prireditev. In tudi danes je bilo tako.

Čateški vinogradniki so leta 2006 kot prvo vinogradniško društvo na Dolenjskem odprli svoj vinogradniški dom. Poleg skupnih prostorov je v njem tudi društveni laboratorij. Leto dni zatem so ob domu zasadili potomko najstarejše žlahtne trte z Lenta v Mariboru, modro kavčino oz. žametno črnino, ki jim ob dobri negi lepo uspeva. Pred desetimi leti so se pobratili z Vinogradniško-sadjarskim društvom Poljčane, sodelovanje negujejo še danes.

Največji zalogaj v zadnjih letih je predstavljala izgradnja društvene vinske kleti. Kot je bilo slišati, so edini, ki se lahko s tem pohvalijo. Leta 2016 so odkupili zemljišče, gradbeno dovoljenje pa so pridobili dve leti zatem in takoj so zavihali rokave. Udarniško so se lotili gradnje, vsak je pomagal po svojih najboljših močeh. V projekt je bilo vloženih več kot 2000 prostovoljnih ur. Prepričani so, da jim bo klet dobro služila, odprta bo vsako nedeljo dopoldan, po dogovoru pa tudi v ostalih dneh. V njej bodo organizirali skupinske degustacije izbranih vin predvsem iz njihovega vinorodnega okoliša.

Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi podžupan Trebnjega Jože Avguštinčič, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Alojz Slavko Toplišek, aktualna cvičkova princesa Maja Vovko in kralj cvička Andrej Grabnar, seveda ni manjkal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, ki je sicer tudi član čateškega društva.

Ob tej priložnosti so najbolj zaslužnim članom društva podelili posebne zahvale. Predsednik pa je ob koncu vsem vinogradnikom, zaželel bogato trgatev in uspešno kletarjenje.

Besedilo in fotografije: R. N.

