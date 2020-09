Vročina in prašna proga na dirki v Dolini pod Kalom

14.9.2020 | 08:30

Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) je prepičljivo slavil zmago na domači progi v razredu MX 85.

Z dirko na "Cukarci" se je državno prvenstvo v motokrosu prevesilo v drugo polovico sezone.

Motokrosisti, ki se merijo za točke državnega prvenstva, so se srečali na četrti dirki sezone, ki jo so organizirali člani AMD Šentvid pri Stični. Na progi v Dolini pod Kalom so se vozniki v ostrih bojih za čimboljša mesta srečali z vročino in prahom, ki sta kar dobro zaznamovala preizkušnjo na Dolenjskem.

Tradicionalna proga, ki jo številni poznajo z vzdevkom "Cukarca", je gostila vse glavne kandidate za naslove državnih prvakov. Manjkala sta le Tim Gajser in Jan Pancar, ki sta dirkala v Faenzi na preizkušnji svetovnega prvenstva, vsi drugi, tudi nekaj tujih tekmovalcev, pa so se v lepem vremenu in na lepo pripravljeni stezi pojavili v Dolini pod Kalom. V kategorija MX Open je bil tako glavni favorit Peter Irt (AMD Radovljica) in dolgo časa je kazalo, da bo to vlogo tudi upravičil. A mu je malce presenetljivo zmago z majhno prednostjo vseeno speljal hrvaški voznik Dejan Zver.

V MX2 presenečenj ni bilo, saj je vnovič zmago slavil v tej sezoni na domačih motokros terenih še nepremagani Jaka Završan (ŠD Myteam motocross) pred Denisom Jakšo (AMD Kolpa MXS) in Rožletom Pajkom (AMD Šentvid pri Stični). Zanesljiva zmaga ni ušla niti domačinu Galu Hauptmanu (AMD Šentvid pri Stični) v kategoriji MX 125, ki je s konkurenco pometel kot za šalo v obeh vožnjah. Zanimiveje se je razpletal boj za mesti dve in tri, v katerem sta klubska kolega Alen Gajser in Tilen Demšič (oba ŠD MX Akademija Sašo Kragelj) z atraktivno vožnjo navdušila ter na koncu zasedla mesti na zmagovalnem podiju.

Tudi Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) v kategoriji MX 85 je na domači progi suvereno odvozil ter pokazal, da z njim ni šale. Drugi je bil Žan Oven (AMD Šentvid pri Stični), za njim pa Gal Geršak (Društvo AMD Vurberk), oba z identičnim točkovnim izkupičkom iz dveh voženj.

Miha Vrh (ŠD MX Moto društvo Bistrc) je v razredu MX 65 spet dominiral in potrdil, da ni zaman na prvem mestu v skupnem seštevku po štirih preizkušnjah v državnem prvenstvu. Drugi Rok Plestenjak (RP Moto, motokros klub) in tretji Val Slavec (Društvo - Associazione ACJ sport) mu preprosto nista bila kos.

V najšibkejšem temovalnem razredu MX 50 si je zmago pripeljal Tai Golež (Trk Tajfun-Šport) pred klubskima kolegoma Timom Repnikom in Leom Gajserjem (oba ŠD MX Akademija Sašo Kragelj).

Tudi boji v veteranskih kategorijah MX Veterani 40 in 50 so bili ostri in napeti. Med "mlajšimi" je bil Sašo Kragelj (ŠD MX Akademija Sašo Kragelj) premočan za vse in se je veselil zmage pred hrvaškim voznikom Borutom Koščakom na drugem in Rokom Mikličem (AMD Šentvid pri Stični) na tretjem mestu. Najizkušenejši veterani so prav tako navdušili, najbolj pa Alojzij Fortuna (Moto klub team Fortuna). Več kot 1400 dirk, ki jih je odpeljal v karieri, so mu bile v pomoč, da se je veselil lepe zmage, na mestih dve in tri pa sta se mu na zmagovalnih stopničkah pridružila Alojz Vogrinc (Trk Tajfun-Šport) in Andrej Rus (Moto Klub Fire Group).

Člani AMD Šentvid pri Stični so za izvedbo dirke prejeli pohvale, lahko pa so zadovoljni tudi z izkupičkom, saj so na dobro pripravljeni progi njihovi tekmovalci zmagali v dveh kategorijah. Naslednja preizkušnja za točke državnega prvenstva bo 4. oktobra na radizelski progi, organizirala pa jo bo ŠD MX Akademija Sašo Kragelj, ki pripravlja tudi spletni prenos predzadnje dirke motokrosistov na domačih tleh v sezoni.

AMZS