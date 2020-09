Napaka v prvi vožnji Pancarja stala višje uvrstitve, Gajser drugi

14.9.2020 | 08:25

Motokrosisti, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva, so se še tretjič v tednu dni pomerili na progi Monte Coralli v Faenzi. Slovenijo je v razredu MXGP zastopal Tim Gajser, v razredu MX2 pa Jan Pancar.

Progo Monte Coralli so prireditelji za tretjo preizkušnjo v sedmih dneh nekoliko modificirali, ji dodali nekaj drobnih, vendar malenkost zahtevnejših tehničnih elementov, ki so jih vozniki spoznali na prostih treningih in tudi v kvalifikacijah, v katerih je Gajser vknjižil peti čas.

''Potrebujem dva dobra štarta, ki sta ključna za dober rezultat na dirki na tej progo. Če mi bosta uspela, potem se lahko nadejam spet uvrstitev, ki si jih želim,'' je povedal slovenski motokros šampion po prvih dveh dirkah v Faenzi. S štartne rampe se je v prvo vožnjo pognal silovito in prvo merilno mesto prevozil na šestem mestu. Nato se mu je tik pred koncem prvega kroga, ko je želel v zavoju prehiteti Antonia Cairolija, primerila napaka, zaradi katere je zdrsnil na deseto mesto. Jezen kot ris se je potem podal v lov za tekmeci. Z visokim ritmom vožnje jih je iz kroga v krog prehiteval in se skozi cilj pripeljal na 5. mestu. Drugo vožnjo je Gajser začel dobro in se hitro prebil na drugo mesto za Jorgejem Pradom. Mladega in zelo obetavnega Španca je nato zasledoval, vršil pritisk nanj ter mu dihal za vrat in čakal na priložnost, da ga napade ter prehiti. To mu je uspelo v dvanajsti minuti dirke oziroma v petem krogu. Po prevzemu vodstva je Gajser vozil suvereno in tekmecem ni dovolil, da bi ga ogrozili. Zmaga v drugi vožnji mu je na dirki prinesla mesto na zmagovalnih stopničkah - petič v sezoni je stal na drugem mestu, v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo pa se je prebil na drugo mesto. Pred njim ima sedem točk več skupni zmagovalec tokratne preizkušnje Antonio Cairoli.

Napaka v prvi vožnji Pancarja stala višje uvrstitve

V prvo vožnjo se je podal s trinajstim časom kvalifikacij. Štartal je zelo dobro in potrdil, da je v dobri formi. S konkurenti in progo, na kateri so se pojavile številne globoke brazde, se je dobro spopadal vse do petega kroga, v katerem se mu je primerila napaka. Padel je, se hitro pobral, a zdrsnil na dvajseto mesto. Sledil je divji lov na tekmece pred njim, na koncu pa je osvojil 16. mesto. Druge vožnje se je Pancar lotil spet zelo odločno ter prvo merilno točko prepeljal na dvanajstem mestu. Nato je do konca prvega kroga izgubil štiri pozicije, potem pa se je zbral in začel voziti v svojem ritmu. Do konca si napak ni privoščil in je ciljno črto prečkal na 13. mestu, skupno pa mu je to na dirki prineslo 15. mesto. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo se je Pancar prebil na 19. mesto in ima zdaj 62 točk, enako kot Mattia Guadagnini, ki je pred njim, a tokrat dirke v Faenzi ni vozil.

Deveta dirka sezone za točke svetovnega prvenstva v motokrosu bo v nedeljo, 27. septembra 2020. Preizkušnja v razredih MXGP in MX2 bo spet v Italiji, in sicer v Mantovi.

REZULTATI

MXGP

1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Antonio Cairoli (Ita), 3. Jeremy Seewer (Švi), ... 5. Tim Gajser (Slo), ...

2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Antonio Cairoli (Ita), 3. Romain Fevbre (Fra), ...

Skupno na VN Emilie Romagne: 1. Antonio Cairoli (Ita): 44, 2. Tim Gajser (Slo): 41, 3. Jorge Prado (Špa): 40, ...

Skupno v SP (8/18): 2. Antonio Cairoli (Ita): 285, 2. Tim Gajser (Slo): 278, 3. Jeffrey Herlings (Niz): 263, 4. Jeremy Seewer (Švi): 255, 5. Jorge Prado (Špa): 237, ...

MX2

1. vožnja: 1. Jago Geerts (Bel), 2. Tom Vialle (Fra), 3. Thomas Kjar Olsen (Dan), ... 16. Jan Pancar (Slo), ...

2. vožnja: 1. Tom Vialle (Fra), 2. Jago Geerts (Bel), 3. Jed Beaton (Avs), ... 13. Jan Pancar (Slo), ...

Skupno na VN Emilie Romagne: 1. Tom Vialle (Fra): 47, 2. Jago Geerts (Bel): 47, 3. Jed Beaton (Avs): 38, ... 15. Jan Pancar (Slo): 13 točk, ...

Skupno v SP (8/18): 1. Tom Vialle (Fra): 354, 2. Jago Geerts (Bel): 333, 3. Maxime Renaux (Fra): 259, ... 19. Jan Pancar (Slo): 62 točk, ...

AMZS