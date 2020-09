Po neurju - za popis škode naročite obisk občinske komisije

14.9.2020 | 08:15

Konec avgusta tudi gasilcem ni bilo prizanešeno. (foto: arhiv; Občina Sevnica)

Sevnica - Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje po petka, 18. septembra, v sevniški občini poteka popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta. Popis izvaja občinska komisija.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 217, in sicer od 8. do 13. ure, ter sporočijo naslednje podatke: ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom, sporočajo z Občine Sevnica.

Svetujejo, naj zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu oškodovanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.

Škoda na kulturah rastlinske pridelave se ne popisuje. Država je 50-odstotni financer zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov, dvojno financiranje pa ni dovoljeno.

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov.

Škodo na kulturah rastlinske pridelave je v dneh po neurju ocenila komisija za popis škode v kmetijstvu. Zapisnik o oceni škode po posameznih katastrskih občinah je na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica.

Vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanec lahko odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register, še sporočajo iz Občine Sevnica.

M. K.