Na tem mestu bo zraslo nekaj novega

14.9.2020 | 13:10

Anja Pavlin je tokrat nastopila v dvojni vlogi - kot organizatorica in kot nastopajoča. (Foto: B. M.)

Novo mesto - Minuli konec tedna, v petek in soboto, sta se na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine zgodili prvi dve tretjini prvega festivala nove novomeške glasbe. Zadovoljni so bili vsi - glasbeniki, da so v norem koronskem času dobili priložnost nastopiti pred živo publiko, in občinstvo, da se v Novem mestu spet nekaj dogaja, pa tudi prireditelji na čelu s produkcijskim dvojcem Anjo Pavlin in Igorjem Ilićem iz mlade novomeške produkcijske hiše Inja Music in ob pomoči sodelavcev Kulturnega centra Janeza Trdine, da so jim bili naklonjeni toplo vreme, jasno nebo in inšpektorji, ki so prišli preverit, če se vse skupaj dogaja v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vladnimi ukrepi.

Prva dva večera sta z izjemo nastopa Tretjega kanuja minila dobesedno v skladu z imenom festivala, saj so se predstavili trije novomeškemu občinstvu bolj ali manj še neznani mladi avtorji, ki po so kljub sorazmerno majhni odrski kilometrini na poslušalce naredili dober vtis.

Prvi večer so prireditelji festivala, ki sodi v okvir prireditev ob praznovanju stoletnice novomeške pomladi, poimenovali po Miranu Jarcu, in prav njegovi poeziji se je posebej poklonila njegova someščanka, Črnomaljka Martina Mravinec, ki je posebej za to priložnost uglasbila njegovo poezijo brez naslova, temu pa dodala splet prirejenih belokranjskih ljudskih pesmi od Lepe Anke pa vse do neuradne belokranjske himne Pastirče mlado, čemur sta pomemben delež prispevala tudi novomeški jazzovski basist Domen Bohte in kitarist Borut Perše.

Za njimi je na oder s svojim Tretjim kanujem priveslala in vlogo prirediteljice za trenutek z vlogo nastopajoče zamenjala Anja Pavlin. Čeprav Tretji kanu slovenskemu poslušalstvu nikakor ni neznana skupina, saj se kopica njegovih skladb pogosto pojavlja tudi na valovih slovenskih radijskih postaj, pa bend, ki se je po izidu prvega albuma zbral okoli dvojca Anja Pavlin - Jan Medle, kljub vsemu sodi med novejše novomeške zasedbe, tako kot to velja tudi za skupini Generator in Dubzila, ki bosta prvi festival nove novomeške glasbe zaključili v soboto na gradu Grm. Kljub temu med občinstvom ni bilo malo tistih, ki so se z uspešnicami Tretjega kanuja prvič srečali v živo, Anja pa je nastop zaključila z verzi Na tem mestu bo zraslo nekaj novega, nekaj lepega, na tem mestu blizu vašega, kar na najboljši način opisuje poslanstvo festivala nove novomeške glasbe.

Drugi večer je načel mladi novomeški kitarist Domen Brodarič, ki se mu je pri zadnji skladbi priključila in nato prevzela nit večera nova novomeška šansonjerka Nina Suljić, doma s Trebelnega, pianistka, pevka, pisateljica, študentka glasbene pedagogike in zmagovalka lanskega festivala Glas mladih, ki je občinstvo navdušila z močnim in zrelim glasom, pa tudi s suvereno klavirsko spremljavo lastnih verzov. Kdo bi verjel, da je vse skladbe izjemo skladbe Padam, s katero je zmagala na Glasu mladih, prvič izvedla na odru pred živo publiko.

Festivalsko štafetno palico v obliki mikrofona je od Nine prevzela mlada novomeška kantavtorica Sandra Erpe, ki je tokrat ob spremljavi kitarista Jana Peteha in kontrabasista Saša Piskarja svojo poezijo predstavila tako v muzikalni kot tudi v literarni obliki.

Prireditev je povezala novomeška pesnica in vodja novomeške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar, ki se je prvi večer pod sliko Mirana Jarca in drugi pod kipom Božidarja Jakca tudi pogovorila z nastopajočimi.

B. M.

Galerija