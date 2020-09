Na Mirni uspešno izpeljali 26. mednarodni badmintonski turnir

14.9.2020 | 12:40

Aljoša Turk

Mirna - Več kot 110 igralcev iz 12 držav se je minuli konec tedna na Mirni pomerilo v igranju badmintona v kategoriji do 19 let. Organizator že 26. mednarodnega turnirja je bil Badmintonski klub Mirna. Po mnenju udeležencev je bilo tekmovanje na visoki ravni v vseh ozirih, sporočajo iz mirnske občine.

26. TEM Junior International je ponudil le dvoboje v mladinski kategoriji na Mirni, medtem ko mlajših tekmovalcev letos zaradi pandemije na Dolenjsko niso povabili. Badmintonski klub Mirna edini v Sloveniji pripravlja tovrstno tekmovanje za mladince, na katerem dobijo najboljši mladi domači badmintonisti priložnost, da se pomerijo z na svetovni lestvici boljšimi igralci. Konec tedna so bili na enem redkih letošnjih turnirjev nasploh poleg slovenskih tudi badmintonisti z Danske, Nemčije, Italije, Slovaške, Španije, Češke, Srbije, Bolgarije, Madžarske, Izraela in Francije. »26. TEM Junior International je tudi letos štel za svetovno mladinsko jakostno lestvico. Prvič so se na naš turnir odzvali tudi z Danske, od koder so prišli z zelo močno zasedbo. Žal nam je samo, da bi bilo gledalcev. S samim turnirjem smo bili zelo zadovoljni, veliko je bilo kakovostnih igralcev, ogromno vrhunskih tekem. Rad bi se zahvalil članom BK Mirna za organizacijo, županu Občine Mirna za pomoč pri organizaciji in našim zvestim sponzorjem, brez katerih nam ne bi uspelo organizirati tako dobrega turnirja. Za naslednje leto pa upamo, da bo vse spet normalno in bomo lahko tudi za naše najmlajše organizirali turnir v Mokronogu,« pravi predsednik BK Mirna Aljoša Turk.

Tradicionalni turnir širom po Sloveniji in tujini ponese ime Občine Mirna in celotne doline. »Zelo sem ponosen na mirnske badmintoniste. Ob tej težji situaciji, bolj zahtevni organizaciji so izpeljali turnir na vrhunskem nivoju, kar so potrdili tudi tekmovalci. Iskrene čestitke članom mirnskega kluba, vsem, od prvega do zadnjega, da so turnir izpeljali na vrhunskem nivoju,« je povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

V štirih od petih disciplin so slavili Danci. Med posamezniki je zmagal Mads Juel Moller, v fantovskih dvojicah William Kryger Boe in Mads Vestergaard, v ženskih dvojicah Clara Lober in Mette Werge, v mešanih parih pa Mads Vestergaard in Clara Lober. Le med posameznicami je zmagala Srbkinja Sara Lončar. Od slovenskih badmintonistov sta bila pri fantih najuspešnejša Rok Kuprivec in Miha Masten, ki sta se uvrstila v četrtfinale, Maruša Vračar, Nika Brajkovič in Anja Jordan so se prebile v osmino finala, sestri Pipan pa sta bili 5. v ženskih dvojicah, še sporočajo iz Občine Mirna.

M. K.

foto: Domen Laznik

Zvočni zapisi Aljoša Turk Aljoša Turk Dušan Skrebiš Dušan Skrebiš

Galerija