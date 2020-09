Tatova pripeljala ravno pred - policiste. Motorist pa bežal pred njimi čez drn in strn

14.9.2020 | 14:45

V noči na soboto so neznanci na Seidlovi cesti v Novem mestu skušali odpeljati tovorno vozilo z dvižno košaro. Dva storilca s kapucami sta vozilo spravila v pogon (nista imela težkega dela, ker je lastnik ključe pustil v predalu odklenjenega vozila) in se želela odpeljati, pa sta se pripeljala ravno pred policiste. V zavetju noči sta zbežala med bloki, policisti pa so tovorno vozilo zaklenili in shranili ključe.

Varnostnik je v soboto zvečer v trgovini v Novem mestu zadržal osebo, ki je poskušala brez plačila odnesli artikle v vrednosti 139 evrov. Postopek so prevzeli policisti.

Na udaru občinska kolesa

V novomeški Ločni pri pokopališču so v petek ukradli, na Ragovski pa poskušali ukrasti kolo, namenjeno izposoji. V Ločni so neznanci zlomili nosilec za zaklepanje in tako odpeljali električno kolo, vredno okoli dva tisoč evrov. Na Ragovski jim to ni uspelo, so pa odnesli kovinsko košaro na kolesu in mestni občini Novo mesto naredili še dodatnih sto petdeset evrov škode.

Delavnica odklenjena ...

Včeraj so v Vavpči vasi trebanjski policisti opravili ogled tatvine baterijskega in električnega orodja. Storilci so lastniku naredili nekaj čez tisoč evrov škode, po prvih ugotovitvah pa delavnica ni bila zaklenjena.

... garaža tudi ..

Včeraj dopoldne so se novomeški policisti odzvali na klic iz Gubčeve ulice, kjer so lastniki ugotovili, da so jim iz garaže, verjetno eno popoldne prej, odpeljali električni skiro znamke XIAMI. Lastnikom so naredili za okoli šeststo evrov škode. Po prvih ugotovitvah je bila garaža odklenjena.

... prav tako avto

V noči na nedeljo so storilci v Gorenjem Karteljevem iz odklenjenega avtomobila ukradli denarnico s karticami in dokumenti. Storilci so poskušali na bankomatu z ukradeno bančno kartico še isto noč večkrat dvigniti denar, a jim to ni uspelo, ker je lastnik bančno kartico pri svoji banki že zablokiral.

Vlomi v hiše - opazovali so jih



V Hrastu pri Vinici so včeraj popoldne klicali policiste zaradi vloma v hišo – storilci so pregledali prostore in odnesli nekaj denarja in družinske zlatnine ter naredili za nekaj več kot tisoč evrov škode.

V Ledeči vasi so v soboto zvečer vlomili v stanovanjsko hišo, pregledali prostore in pri tem našli nekaj denarja. Skupaj so lastnikom naredili za okoli štiri tisoč evrov škode. Kot kaže, so storilci hišo opazovali, saj so za »podvig« izkoristili večerno dvajsetminutno odsotnost lastnikov.

Ista ekipa je bila verjetno na delu tudi v Dobravici, od koder so prav tako klicali policiste zaradi vloma, s katerim so jim naredili za okoli sedem tisoč evrov škode.

Tudi v okolici Kočevja je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odnesel gotovino. Lastnika je oškodoval za nekaj tisoč evrov.

Motorist bežal pred policisti čez drn in strn - pijan ni bil, kaj pa droge?

Krški policisti so v petek popoldne zasegli motorno kolo Kawasaki Z750 34-letniku iz Brežic, ki ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Motorista so policisti večkrat ustavljali z modro lučjo in sireno, a znakov ni upošteval in je pred policisti vozil brez ustavljanja vse od Smednika do Zameškega, kjer je zapeljal s ceste in vožnjo nadaljeval po travniku, a kmalu izgubil oblast nad motorjem in zaradi prevelike hitrosti padel. Policisti so mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih substanc odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola, strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom drog pa je odklonil. V postopku ni bil nihče poškodovan.

34-letniku bodo napisali plačilne naloge za več kršitev cestnoprometnih predpisov in uvedli postopek o prekršku zaradi odklona strokovnega pregleda.

Kolesarko z zlomljeno roko sam odpeljal v bolnišnico

V petek popoldne se je v Brežicah zgodil prometna nesreča, ko je 32-letni voznik osebnega avtomobila pri speljevanju zadel zadnji del kolesa 71-letne kolesarske - ta je padla po vozišču. Kolesarko je voznik zaradi bolečin v roki sam odpeljal v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima roko zlomljeno. Policisti so obema odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ni pokazal prisotnosti alkohola.

Mejne zadeve in tujci - avtomobili, polni imigrantov

V petek so črnomaljski policisti med Hrastom in Drenovcem prijeli državljana Pakistana, v soboto popoldne pri Veliki Lahinji štiri državljane Maroka, v nedeljo zjutraj pa pri naselju Dalnje Njive tri državljane Afganistana.

V soboto zjutraj so brežiški policisti pri Gornjem Lenartu prijeli štiri državljane Irana. Popoldne so na Čatežu opazili dve sumljivi osebni vozili, polni potnikov, ki so pospešili z vožnji po avtocesti proti Ljubljani, ko so opazili, da se za njimi peljejo policisti. En avto, golfa, so uspeli ustaviti v bližini Novega mesta – v njem je bilo šest oseb, avto sta vozila dva državljana Italije. Drugi avto je odpeljal po avtocesti proti Ljubljani. Novomeški operativno-komunikacijski center je o dogajanju obvestil kolege v operativno-komunikacijskem centru v Ljubljani, ki so na relacijo napotili policiste, ki so v Ivančni Gorici prestregli in ustavili audija, prav tako polnega tujcev. Tudi tega je vozil državljan Italije. Brežiški policisti so v povezavi s tem dogodkov v bližini Prilip prijeli še enega tujca, ki je ostal zadaj, ker sta bili obe vozili že polni. Skupaj so policisti v Novem mestu prijeli sedem državljanov Pakistana in Bangladeša, ki so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov, šest pa so jih prijeli ljubljanski policisti v Ivančni Gorici.

V soboto dopoldne so krški policisti v naselju Dolšce prijeli državljana Pakistana.

Prometni policisti, ki so skupaj z DARS v soboto dopoldne opravljali nadzor prometa na nekdanji cestninski postaji Dob, so ustavili cliota, ki ga je vozil 20-letni romunski državljan. V avtu je vozil štiri državljane Bangladeša in državljana Pakistana. Postopek so prevzeli kriminalisti.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

