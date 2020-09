Železni most čez Krko in Savo v Brežicah bo obnovljen konec junija 2021

14.9.2020 | 18:00

Foto: Občina Brežice

Stara razglednica s podobo železnega mostu čez Krko

Brežice - Pred obnovljenim železnim mostom čez Savo v Brežicah so danes podpisali pogodbo za obnovo dela železnega mostu, ki poteka čez Krko, in za obnovo povezave med mostovoma. Pogodbo sta podpisala predstavnik investitorja, župan Občine Brežice Ivan Molan, in predstavnica izvajalca, podjetja Rafael d.o.o. iz Sevnice, direktorica Marija Možina. Pogodbena vrednost del obnove znaša 1.277.000 evrov. Rok za dokončanje obnove je 30. junij 2020.

Kot je dejal župan Ivan Molan, se veseli tega, da je pred začetkom obnove še drugi del železnega mostu, enega od simbolov tako mesta kot občine Brežice. Železni most, ki je bil zgrajen leta 1906 v tedanji Avstro-ogrski, je zaščiten kot tehnični spomenik in del vedute starega mestnega jedra, poleg Vodovodnega stolpa in brežiškega gradu. Obnova drugega dela železnega mostu je zahtevna, saj bo potrebno zamenjati tudi betonsko ploščo, na kateri je vozišče, sporočajo iz občine.

Direktorica podjetja Rafael Marija Možina je dejala, da so v podjetju pri obnovi mostu čez Savo posebnosti mostu dobro spoznali in si pridobili dovolj izkušenj, da bo obnova železnega mostu čez Krko in dela, ki povezuje most čez Krko in Savo, tekla gladko in brez posebnosti. Predvsem je dokončanje obnove v roku odvisno od vremenskih razmer. Takoj po podpisu pogodbe sledi uvedba v delo, najprej bodo izvedena dela peskanja in kasneje zaščite železne konstrukcije, dodajajo na občini.

Šlo je sicer za kompleksno javno naročilo, ki je potekalo v dveh delih – najprej so morali ponudniki dokazati usposobljenost, potem pa pripraviti projektno dokumentacijo ter ponudbo za izvedbo obnove.

Vrednost obnove mostu čez Krko (66 m) in dela mostu, ki poteka po kopnem (objekta inundacija) znaša 1.277.000 evrov. Za obnovo lokov mostu čez Savo je občina namenila 1,1 milijona evrov, kar pomeni, da bo brežiška občina za obnovo celotnega mostu namenila okoli 2,4 milijona evrov lastnih sredstev.

M. K.