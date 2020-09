Novomeški teden mobilnosti z geslom Izberi čistejši način prevoza

15.9.2020 | 09:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto se evropskemu tednu mobilnosti letos pridružuje s številnimi prireditvami, ki bodo potekale ob upoštevanju zaščitnih ukrepov. Bogato zastavljen program in dejavnosti bodo potekali pod geslom Izberi čistejši način prevoza, je na včerajšnji novinarski konferenci povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Dejavnosti za spodbujanje in ozaveščanje občanov o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja so sicer letos razdelili na tri glavne sklope, in sicer vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti tedna mobilnosti in na projekta Pešbus ter Park(irni) dan.

Po podatkih novomeške občine so v okviru zavzemanja za ekološko naravnan mestni avtobusni prevoz septembra vnovič omogočili brezplačno vožnjo z mestnimi avtobusi, v teku pa je spletna anketa o uporabi koles GoNm, katere izidi bodo pomagali izboljšati uporabniško izkušnjo več kot 500 prijavljenih uporabnikov.

V okviru letošnjega tedna mobilnosti so sicer na Novomeškem začeli novo kampanjo S kolesom ali peš v službo, s sodelovanjem Srednje strojne šole Šolskega centra Novo mesto pa so bodo tretje leto zapored lotili projekta Peš v šolo.

Osnovne šole Grm, Drska, Center in Otočec se že tradicionalno udeležujejo priljubljenega organiziranega pešačenja v šolo Pešbus, ki letos poteka četrto leto zapored. Otrokom se bodo na poti v šolo pridružili novomeški športniki in prostovoljci Društva za razvijanje prostovoljnega dela.

Društvo Est=tika bo tradicionalno izvedlo Park(irni) dan z naslovom Skupni prostor. Pripravilo bo delavnice na temo trajnostne mobilnosti in druge dejavnosti. Skupaj z območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti bo novomeška občina pripravila literarni natečaj za osnovnošolce in dan odprtih likovnih ateljejev na temo trajnostne mobilnosti.

Kolesarsko društvo Raketa in Društvo Vezalka bosta organizirala tekmovanje v kolesarskih veščinah na pumptrack poligonu za osnovnošolce, pri projektu RideMe pa že tečejo organizirane vodene ture Po mestu s poudarkom na medgeneracijskem druženju.

Ob zaključku tedna mobilnosti v Novem mestu načrtujejo tradicionalni dan brez avtomobila, ki se ga udeležijo različne starostne skupine, so še sporočili z novomeške občine.

Podroben program ETM 2020 je dostopen tu.

M. K.