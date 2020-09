Reševalci motorista v SB, helikopter pacienta v UKC; ponoči gorelo sredi Črnomlja

15.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 12.06 se je pri Jelovcu, občina Sevnica, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine. Reševalcem NMP Sevnica so poškodovanca oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 13.23 je v Krmelju, občina Sevnica, posredoval helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP, ki je prepeljala obolelo osebo v UKC Maribor. Reševalci NMP Sevnica so obolelo osebo medicinsko oskrbeli do predaje helikopterski enoti. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe.

Gorela avtomobila

Minulo noč ob 1.31 sta na Trgu svobode v Črnomlju goreli parkirani osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj in pogasili požar ter s termo kamero pregledali zid bližnje stavbe. Vozili sta popolnoma uničeni.

Vrata odpirali gasilci

Ob 11.49 so na parkirišču na Trgu svobode v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Motena oskrba z vodo ...

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Zajčja gora, Pot na Zajčjo goro, Ledina, Krulejeva ulica, Bohorska ulica in zgornji del Ribnikov, da bo danes, predvidoma med 8. in 12. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi rednih vzdrževalnih del na omrežju.

... in elektriko

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, na izvodu Ob cesti.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TREBNJI VRH;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.45 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP GABRJE PRI SOTESKI, TP GOR. POLJE, TP LOŠKA VAS, TP STRAŠKA GORA;

- od 7.45 do 9.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE, TP NOVOLES SOTESKA, TP SOTESKA;

- od 9.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOPLICAH;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, TP PODTURN, TP PODTURN 2, TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, TP OBRH, TP SUHOR PRI DOL. TOPLICAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLUSKA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAPORE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JABLAN na izvodu GORIŠKA VAS;

- od 11.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJSKA GORA, TP ŠČAP in TP MLIN GRDIN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Praprotno - nizkonapetostni izvod Gorelce med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Ivanjše Grič med 7.45 in 10.30 uro in Male Vodenice med 11. in 15 uro.

M. K.