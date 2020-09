AVDIO: Vizjak napovedal financiranje večjih vodarskih projektov z evropskim denarjem

15.9.2020 | 10:00

STA

Sevnica - Ministrstvo za okolje in prostor bo spremenilo koncept reševanja vprašanj protipoplavne zaščite in upravljanja z vodami. Vse večje vodarske projekte bodo po novem financirali z evropskim kohezijskim denarjem, bodisi iz prihodnje finančne perspektive bodisi iz sklada za okrevanje, je ob obisku v Sevnici včeraj povedal okoljski minister Andrej Vizjak.

Vizjak, ki se je s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom pogovarjal o odprtih vprašanjih protipoplavne zaščite, je dodal, da bodo namenska sredstva sklada za vode tako razbremenili večjih vodarskih naložb, iz sklada pa bodo vsako leto namenjali po 25 milijonov evrov za investicijsko vzdrževanje vodotokov.

Omenjeni koncept naj bi potrdili do konca leta, zaživel pa naj bi v prvi polovici prihodnjega leta. Pri tem bo šlo tudi za manjše projekte, kot je primer sevniškega protipoplavnega urejanja tamkajšnje Sevnične, je dejal minister.

Ocvirk je povedal, da so ureditev struge hudournega potoka Sevnična, za katero si Sevničani prizadevajo vrsto let, zasnovali v več korakih. Prvi del naložbe obsega ureditev struge Sevnične na območju Šmarja v skupni dolžini nekaj več kot 1,2 kilometra, kar bo stalo nekaj manj kot 1,68 milijona evrov.

Glavni naložbenik je direkcija za vode. Sevniška občina je pokrila strošek projektne dokumentacije, skrbela bo tudi za nadzor projekta. Pogodbo za to ureditev so podpisali februarja, dela naj bi začeli v kratkem. Z Vizjakom pa se je pogovarjal tudi o gorvodni ureditvi struge Sevnične, ki tam sicer ni toliko problematična kot v svojem spodnjem toku, je še pristavil Ocvirk.

Vizjak je nadaljeval, da sta z Ocvirkom med drugim govorila tudi o prevzemanju akumulacijskih bazenov in drugih ureditvah ob hidroelektrarnah na spodnji Savi. Gre predvsem za akumulacijo hidroelektrarne Arto-Blanca in za prenos upravljanja zemljišč ob njej z države na koncesionarja in lokalno skupnost.

Vizjak verjame, da bodo dogovor o tem sprejeli do konca leta, in da bo vzdrževanje te akumulacije preneseno na koncesionarja. Sicer pa sta govorila tudi o drugih ureditvah ob akumulaciji in drugi lokalni infrastrukturi.

Direkcija za vode bi rada ob omenjenih akumulacijah ohranila v lastništvu vse tiste poti, ki so potrebne za vzdrževanje vodne infrastrukture in za dostope do nje. V nadaljnjem pa bi radi dosegli, da bi bile te poti večnamenske in namenjene tudi kolesarstvu, rekreaciji in drugim dejavnostim.

Sicer pa sta z Ocvirkom odprla vrsto operativnih tem in sklenila nekaj dogovorov, je povzel Vizjak.

STA; M. K.