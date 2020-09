Letošnja Stična mladih na 30 lokacijah in pod geslom Vstani

15.9.2020 | 08:00

Stična je vedno privabila na tisoče mladih iz vse Slovenije. (Foto: arhiv DL, J. A.)

Ljubljana/Stična - Vsakoletno srečanje katoliške mladine Stična mladih letos zaradi epidemije ne bo potekalo le v Stični, pač pa v kar 30 krajih po Sloveniji. Na nekaterih lokacijah je najavljeno tudi po več kot 150 udeležencev, so organizatorji pojasnili na včerajšnji novinarski konferenci. Geslo letošnjega dogodka je Vstani.

Koordinator Stične mladih Jure Jevšenak je pojasnil, da so zaradi razmer letos prilagodili program, ki je tokrat krajši kot ponavadi. Na vsaki od lokacij so pripravili tudi svojo časovnico dogodka, vsem pa bosta skupna maša in ogled posnetka koncerta.

Na novo so letos združili dopoldanske programe in slavilni koncert, s katerim mladim želijo podati bistvo in vsebino letošnjega dogodka. Oboje so sicer posneli vnaprej in bo mladim in njihovim voditeljem na voljo tudi po dogodku.

Osrednji del programa bo po besedah Jevšenaka maša, ki jo bodo obhajali na vseh lokacijah. Kdor je ne bi mogel spremljati v živo, bo imel možnost ogleda prenosa maše iz Stične, ki jo bodo predvajali preko Youtube kanala Stične mladih in televizijskega prenosa programa Eksodus. Mašo iz Murske Sobote pa bo prenašal Radio Ognjišče.

Vsem 30 organizatorjem je po besedah koordinatorke logistike Magdalene Rode na voljo priročnik za organizacijo. Dobili so ga na pripravljalnih srečanjih v Mariboru, Ljubljani in Postojni, kjer so jim predstavili obvezni in izbirni del programa. V nekoliko drugačni obliki so se tudi letos odločili izvesti t. i. tržnico upanja. Njen namen je predstavitev možnosti, kam vse se mladi lahko vključijo po letošnji Stični mladih.

Na Nacionalni inštitut za javno zdravje so že podali vloge za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju, urejajo pa tudi vloge, ki jih bodo organizatorji vložili na lokalnih policijskih postajah. Ker je udeležba na Stični mladih brezplačna in so zmanjšani tudi drugi viri dohodkov, pa organizatorji tokrat preko akcije 100krat100 in preko drugih virov zbirajo tudi finančno podporo, je dodala.

Geslo letošnje Stične mladih je Vstani. Z njim so po besedah direktorja Katoliške mladine Matevža Mehleta želeli nagovoriti konkretne probleme današnjih mladih. "Raziskave kažejo, da je danes v primerjavi z desetimi leti nazaj mnogo večji odstotek mladih, ki trdijo, da v življenju sploh ne vidijo več nobenega smisla," je opozoril Mehle. Kot je dodal, želijo vsem tem in drugim, ki iščejo v življenju smisel, oznaniti, da je smisel življenja v Bogu.

Nekoliko drugačna bo letos tudi praksa komuniciranja z mediji, saj običajnega centra za medije v Stični ne bo, je povedala Lucija Marinček, ki letos vodi odnose z javnostmi. Mediji se sicer lahko odpravijo na katero od lokacij, vendar je prisotnost treba prehodno najaviti lokalnim organizatorjem. Bodo pa na več različnih lokacijah organizatorji v dogodek vključili svoje fotografe.

Lokacije letošnje Stične mladih so po zagotovilih organizatorjev enakomerno razporejene po vsej državi, njihov seznam je na voljo tudi na spletni strani sticna.net. Glede na trenutno število prijav naj bi se največ mladih zbralo na lokacijah v Stični, Kranju in na ljubljanskem Viču. Na vsako od teh lokacij naj bi prispelo po več kot 150 mladih, na ostalih pa je prijav manj. Je pa udeležbo na dogodku v Stični potrdil tudi predsednik republike Borut Pahor, je še povedala Marinčkova.

Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., poteka neprekinjeno od leta 1981.

STA

