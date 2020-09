Več testiranj in več okužb - včeraj 82, tri pri nas (Metlika, Kočevje, Dobrepolje)

15.9.2020 | 11:50

Foto: Zarja Jana

Po nedeljskem padcu okužb na račun manjšega števila opravljenih testov so včerajšnje številke spet nekoliko višje.

Tako so včeraj v Sloveniji opravili 2247 testov na okužbo z novim koronavirusom, 82 jih je bilo pozitivnih. V bolnišnici se zdravi 50 bolnikov s covidom-19, deset jih potrebuje intenzivno zdravljenje, od tega jih devet diha s pomočjo ventilatorja. Eno osebo so iz bolnišnice odpustili, umrl ni nihče.

Doslej je bilo v Sloveniji opravljenih 185.220 testov na okužbo z novim koronavirusom. Skupaj so okužbo potrdili pri 3831 ljudeh. Trenutno je aktivno okuženih 907 oseb, zaradi covida-19 je v Sloveniji doslej umrlo 135 bolnikov.

Največ okužb so včeraj potrdili v Ljubljani (17) in v Mariboru (11). Po tri okužbe so potrdili v občinah Braslovče, Pivka in Domžale. Po dve v Kranju, Ilirski Bistrici, Kungoti in Pesnici. Po eno okužbo pa v Celju, Žalcu, Slovenski Bistrici, Kamniku, Medvodah, Igu, Tišini, Turnišču, Jesenicah, Račah-Framu, Slovenskih Konjicah, Škofji Loki, Borovnici, Kopru, Novi Gorici, Postojni, Ajdovščini, Kočevju, Gornji Radgoni, Logatcu, Metliki, Šenčurju, Beltincih, Dornavi, Šmartnem ob Paki, Vranskem, Cerknici, Cerknem, Divači, Dobrepolju, Dobrovniku, Izoli, Križevcih, Markovcih, Mozirju in Vitanjah.

Tudi včeraj je bilo največ okužb potrjenih med delovno aktivnim prebivalstvom: v starostni skupini 45-54 so potrdili 19 okužb, 18 v starostni skupini 35-44, 15 okužb v starostni skupini 25-34, 13 pa v starostni skupini 55-64. Osem okužb je bilo potrjenih v starostni skupini 75-84, sedem med starimi od 15 do 24 let, po eno okužbo so potrdili tudi v starostni skupini 5-14 in med starejšimi od 85, še kažejo podatki, ki jih objavlja Sledilnik za covid-19.

M. K.

