V Vipapu nova naložba v proizvodnji ter nova finančna direktorica in logistični direktor

Vipapu nova naložba v proizvodnji ter nova finančna direktorica in logistični direktor

15.9.2020 | 13:15

Krško - Skupina RIDG Holding, novi češki lastnik slovenske papirnice Vipap Videm Krško, nadaljuje s prestrukturiranjem in modernizacijo podjetja. Vipapovo vodstvo sta na novo razširila nova finančna direktorica Mojca Mia Berger in direktor logistike Aleš Lavrič. Že novembra 2019 je družba imenovala novega predsednika uprave Petra Domina, marca pa je predstavila novo kadrovsko direktorico Vesno Kemper, sporočajo iz družbe.

Mojca Mia Berger prihaja v Vipap z več kot 20-letnimi obsežnimi izkušnjami na področju financ in kontrolinga v mednarodnih družbah, na lokalnih in regionalnih položajih, nazadnje kot direktorica financ in kontrolinga pri družbi American & Efird (A&E Europe), del skupine Elevate Textiles, ki proizvaja industrijske sukance ter elastike in trakove za različne panoge (avtomobilizem, higiena, zaščitna sredstva, tekstil, obutev, pohištvo, navtika itd.). Njene minule delovne izkušnje vključujejo vodenje področja financ in kontrolinga v družbah Hewlett-Packard, Knauf Insulation in Imperial Tobacco Group, kjer je začela svojo kariero. Diplomirala je na Univerzi v Ljubljani.

V Vipapu bo odgovorna za računovodstvo, finance, kontroling in informatiko. »Vipapu se pridružujem v izjemno zanimivem obdobju. Veselim se pridružitve Vipapovi upravi in priložnosti vodenja finančnega sektorja z namenom podpiranja in pospeševanja prestrukturiranja ter prispevka k prihodnjemu uspehu in trajnostni rasti Vipapa, ki sledi naslednji fazi strategije po končanem prestrukturiranju, tj. optimizaciji Vipapa,« pravi Mojca Mia Berger.

Aleš Lavrič je diplomant Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, tam je pridobil tudi magistrski znanstveni naziv. Ima 12 let izkušenj na področju nabave in logistike, 5 let v razvoju in 6 let izkušenj uvajanja informacijskih rešitev. Njegov največji izziv v Vipapu kot direktor logistike bo izboljšava delovanja v logistiki, nabavi in planiranju, skladno s predvideno reorganizacijo. Vsa omenjena področja so med seboj tesno povezana in je smiselno, da so upravljana iz istega mesta. Takole opisuje svojo vizijo razvoja tovarne papirja: »Trdno verjamem v načela vitke proizvodnje in stalnega napredka. Toda to so procesi, ki se nikoli ne končajo. Z drugimi besedami, ko pridemo do cone udobja, je treba narediti spremembe v smeri povečanja produktivnosti. Spremembe so pogojene z večanjem ekonomske učinkovitosti,vendar pa ne smejo biti na račun zmanjšane varnosti zaposlenih in da škodijo zdravju ter okolju.«

»Vodstvo podjetja je zdaj popolno in skupaj smo pripravljeni na nove izzive. Zdaj imamo v ekipi vodji, ki že imata bogate izkušnje v Vipapu, to sta sta tehnična direktorica Milena Resnik in direktor prodaje Ladislav Kristančič, tu pa so zdaj novi kolegi, ki bodo zagotovo prinesli svež veter v procese dela,« pojasnjuje predsednik uprave in direktor Vipapa Videm Krško Petr Domin.

Naložba v proizvodnji

Med rednim letnim remontom, ki je bil v Vipapu zadnji avgustovski teden, so na Papirnem stroju 1 oziroma na previjalnem stroju PS 1 začeli z nameščanjem novega operacijskega sistema WIN CC. Sočasno so bila izvedena tudi dela na rezalni enoti, in sicer zamenjava vodil in linearnih ležajev na spodnjih in zgornjih nožih. Letošnja investicija je vredna 350 000 €. V lanskem letu (med letnim zastojem) je bil vgrajen nov nosilni valj št. 1 previjalnika Jagenberg PS 1, letos aprila pa nosilni valj št. 2 z novo elastično oblogo. Prav tako so letošnjega marca dobili nove obloge pritisnega valja previjalnika PS 1. S posodobitvijo zastarele tehnologije (operacijski in nadzorni sistemi) najstarejšega stroja in z novimi deli bo v Vipapu previjalnik Papirnega stroja 1 povečal učinkovitost proizvodnje in celo prevzemal procese s previjalnika Papirnega stroja 2, če bi bilo treba, še sporočajo iz krškega Vipapa.

