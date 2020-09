FOTO: Pri črnomaljskem gradu zagorelo zaradi starega golfa?

15.9.2020 | 14:00

Foto: bralec J. M.

Črnomelj - Minulo noč so gasilci in policisti posredovali zaradi požara na dveh vozilih pri gradu v Črnomlju. Požar so pogasili gasilci iz PGD Črnomelj ter preprečili še večjo škodo na sosednjih objektih. Danes dopoldne so si pogorišče ogledali še kriminalistični tehniki sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta. Po prvih ugotovitvah je bil vzrok požara najverjetneje napaka električne napeljave 22-let starega golfa. Oba avta sta praktično zgorela, škode bo za okoli štiri tisoč evrov.

Nekaj tisoč evrov škode so ognjeni zublji povzročili še na bližnji občinski stavbi (poškodovana fasada in okna).

M. K.