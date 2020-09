Gostom kazal zadnjico in skušal v pijačo naliti razkužilo

15.9.2020 | 14:40

Slekel si je hlače ... so mu pa zato nadeli lisice ... (simbolna slika; arhiv)

Na cesti Boštanj – Tržišče, v bližini naselja Jelovec, je včeraj opoldne padel motorist. Vzrok prometne nesreče je domnevna neprilagojena hitrost, saj je naprej prehitel pred seboj vozeči avtomobil, nato pa v ovinku padel. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno nogo. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola.

Vozniku brez vozniške zasegli avtomobil

Metliški policisti do nekaj pred deseto zvečer zaradi nezanesljive vožnje v Dolah ustavili 29-letnega voznika osebnega avtomobila. Odredili so mu alkotest, ki je pokazal 0,58 mg alkohola v litru izdihanega zraka, in ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli.

Ena zidanica trd oreh

Novomeški policisti so v naselju Križe obravnavali vlom in poskus vloma v zidanici. V prvo so vlomili in nič odnesli, v drugo poskušali in nato odnehali. Kljub vsemu so na vsakem objektu naredili za približno 200 evrov škode.

Kršitve javnega reda in miru - pestro predvsem v lokalu v okolici Novega mesta



Policisti iz Metlike, Sevnice in Novega mesta so obravnavali osem kršitev javnega reda in miru na javnem kraju. Petkrat so napisali plačilne naloge, enkrat je zadoščalo opozorilo, dvakrat uvedli hitri postopek o prekršku z odločbo.

Ob sedmih zvečer pa so novomeški policisti pridržali 40-letnika iz okolice Novega mesta, ki se je v gostinskem lokalu pijan nedostojno vedel, vpil na goste, se prepiral, jim kazal zadnjico in poskušal v pijačo naliti razkužilo. Ob prihodu policistov se je spravil še nanje, zato so ga vklenili in odpeljali na hladno. Pri varnostnem pregledu so pri njemu našli še v aluminijasto folijo zavito belo praškasto snov – zaradi suma na prepovedano drogo so mu jo zasegli in poslali v analizo.

Mejne zadeve in tujci

Policisti iz Šentjerneja in policist s službenim psom so včeraj dopoldne v okolici Cerovega Loga prijeli pet državljanov Sirije.

M. K.