Ogenj s klopi na hišo - poškodovani fasadi in streha

15.9.2020 | 19:20

Danes ob 17.16 uri je v naselju Hruševec, občina Straža, gorela lesena klop prislonjena ob stanovanjsko hišo. Ogenj se je razširil po fasadi na ostrešje. Še pred prihodom gasilcev so domačini začeli z gašenjem, dokončno pa so ogenj pogasili gasilci PGD Dolenja Straža, Vavta vas in GRC Novo mesto, odprli so okoli tri kvadratne metre strehe, odstranili poškodovani del fasade ter s termovizijsko kamero pregledali ostrešje. V požaru je bilo uničenih okoli petnajst kvadratnih metrov fasade.

Nevarne nadjbe pod slapom

Ob 13.38 so v bližini ulice Breg v občini Žužemberk pod slapom v reki Krki potapljači našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske, gorenjske in ljubljanske ter zahodnoštajerske regije so iz reke varno odstranili minometno mino kaliber 45 mm, italijanske izdelave, 2 kosa naboja kaliber 20 mm, nemške izdelave, vžigalnik za topovsko granato kaliber 75 mm, italijanske izdelave, vžigalnik za topovsko granato kaliber 75 mm, nemške izdelave in vžigalnik za topovsko granato kaliber 47 mm, italijanske izdelave, vse iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarne najdbe so varno uničili. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Pomoč onemoglemu in obolelemu

Ob 12.31 so v Znojilah pri Studencu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Reševalci NMP Sevnica so osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 13.30 so na Zdolah, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom omogočili vstop v stanovanjski objekt, v katerem se je nahajala obolela oseba in nudili pomoč reševalcem pri prenosu le te. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje.

Goreče drevo

Ob 15.44 so v Spodnji Slivnici v občini Grosuplje gasilci PGD Spodnja Slivnica pogasili goreče drevo.

M. K.