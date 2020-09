V Občini Krško ob tednu mobilnosti nove mobilnostne pridobitve

16.9.2020 | 08:15

Novinarska konferenca (foto: Občina Krško)

Staro mestno jedro

P&R parkirišče

Krško - V Občini Krško bodo med tednom mobilnosti namenu predali več novih pridobitev. Cilj občine je v skladu s celostno prometno strategijo nadaljevati trajnostno prometno načrtovanje s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo ter uporabo javnega potniškega prometa, je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril župan Miran Stanko.

Koordinatorka tedna mobilnosti Občine Krško Romana Pečnik je navedla, da bodo na Vidmu v četrtek uradno namenu predali parkirišče, ki bo delovalo na način parkiraj in presedi s kombinacijo zasebnega in javnega prevoza.

V ponedeljek, 21. septembra, bodo na Vidmu odprli kolesarski poligon, dan kasneje pa še novih 750 metrov kolesarske povezave na Senovem. Prihodnji torek bodo v Krškem predstavili tudi posavski Bibliobus.

Med tednom mobilnosti bodo v Krškem od sobote, 19. septembra, pa do torka, 22. septembra, za promet zaprli Cesto krških žrtev v starem mestnem jedru vse od Dalmatinove do Hočevarjevega trga. V tem času bodo na ulici pripravili raznovrsten program, na ogled bo tudi ulična razstava.

Med drugimi prireditvami bodo skupaj s sosednimi občinami Radeče, Sevnica in Brežice pripravili kolesarsko akcijo S kolesom ob Savi, ki je letos zasnovana nekoliko drugače kot prejšnja leta. Kolesarje v Posavju so namreč pozvali, naj običajno traso ob Savi od Radeč do Brežic prekolesarijo v lastni režiji, na lastno odgovornost in ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, so med drugim povedali v Krškem.

M. K.; STA

