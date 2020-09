Nadihal se je dima, odpeljali so ga v bolnišnico

16.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 16.41 uri je v podjetju v Tovarniški ulici v Krškem, zagorelo na papirnem stroju. Manjši požar so po začetnem gašenju zaposlenih dokončno pogasili gasilci PGE Krško, ki so nato še s termovizijsko kamero pregledali prostor. Reševalci NMP Krško so zaposlenega, ki se je nadihal dima, na kraju oskrbeli in nato prepeljali V SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu Sečje selo.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VESELICA;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRAŠNJI VRH;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU, TP CEROVEC PRI KOČV. POLJANAH, TP POLJANE, TP BAZA 20, TP OBČICE, TP OBČICE 2, TP MALI RIGELJ, TP STARE ŽAGE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OKROG, TP ČATEŠKA GORA, TP KRŽIŠČE in TP ZAGRIČ;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE in TP MORAVČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8:10 in 14:30 na območju TP MIRNA BLOKI;

- med 8:00 in 10:30 na območju TP SRASLE;

- med 11:00 in 14:00 uro pa na območju TP NOVO ZABUKOVJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Obrežje Kalin izvod Kalin med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mali Kamen - Škvarč med 8.30 in 13. uro.

M. K.