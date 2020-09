Janez Dolinar starodobnikom vrača mladost in lepoto

16.9.2020 | 13:00

Rdeči cabriolet Fiat sport spider 850, letnik 1971.

Šmarje pri Šentjerneju - Na dvorišču Janeza Dolinarja iz Šmarja pri Šentjerneju je vedno nekaj avtomobilov. Pa ne čisto navadnih, sodobnih, takšna sta le dva, pač pa starodobnikov.

Njegov hobi je namreč že od mladosti zbiranje oldtimerjev in zdaj, ko je upokojen, si jih tudi lažje privošči oz. ima več časa, da se jim posveti, saj vsak star avto, ki ga kupi, zahteva popravilo.

Janez Dolinar

Janeza, ki je po poklicu avtomehanik, sicer pa je vrsto let delal kot varnostnik v Jedrski elektrarni Krško, so vedno zanimali stari avtomobili. Prvega, NSU Prinz, si je kupil še pred 18. rojstni dnem, za vajeniško plačo. »Vsi so imeli fičke, jaz pa sem želel voziti nekaj posebnega,« se spominja.

Na 68 let starega Fiata 1100 E je še posebej ponosen.

Vse življenje je zelo menjaval avtomobile, ki ji je potreboval za vsakdan, po letu 1990, torej z osamosvojitvijo Slovenije, pa je nekako prišel čas, da si »privošči« olditimerje. Kot pravi, je v glavnem izbiral italijanske Fiatove, saj se je zanje najlažje dalo dobiti rezervne dele in niso bili preveč dragi. Večino oldtimaerjev je kupoval preko oglasnikov, prav vse je našel v Sloveniji.

Besedilo in foto: L. Markelj

