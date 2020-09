Šola tudi pod šotorom

16.9.2020 | 14:40

Pouk pod platneno streho je možen ob ugodnem vremenu, z jesenjo se bodo dijaki morali preseliti pod trdno streho v zakurjene učilnice. (Foto: ŠC Krško-Sevnica)

V učilnicah mask ni treba nositi, kar določajo tudi aktualna navodila NIJZ. Tudi dijaki 2. letnika računalniške smeri v Šolskem centru Novo mesto (na fotografiji) jih tam zato ne nosijo. Prizor na fotografiji, ko so si maske nadeli za nekaj trenutkov, kaže razmere, ki si jih nihče ne želi. (Foto: M. L.)

Matej Okleščen v Šolskem centru Novo mesto v stavbi na hodniku napoti obiskovalce k razkužilu, če ga sami ne opazijo, ter k uporabi mask, če si teh ne nadenejo. (Foto: M. L.)

Krško, Novo mesto - Tudi šole na našem območju so ob javnih ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa morale na novo organizirati pouk. Pri tem so tudi preuredile učilnice in zanje namenjajo tudi dodatne prostore, ki jih sicer uporabljajo drugače. Šolski center Krško-Sevnica v Krškem izvaja del pouka, kot je povedal direktor Šolskega centra in ravnatelj gimnazije Štefan Mavrek, tudi na prostem. Za te potrebe je s pomočjo podjetij najel šotora. V tej učilnici na prostem imata pouk dva razreda. Takoj zjutraj tu ni dijakov, ker je takrat hladno, in ker v šotoru ni elektrike, je tudi temno.

V Šolskem centru Krško-Brežice so zboleli 4 učitelji. Od teh se je ena sodelavka že vrnila na delo v šolo, ostali trije se bodo po pričakovanjih vrnili v kratkem. Poleg teh štirih je v kolektivu 10 zaposlenih v karanteni brez okužbe, je povedal direktor Štefan Mavrek.

Na Šolskem centru Novo mesto sta bila včeraj dva oddelka v karanteni, in sicer en prvi in en četrti letnik, je povedal direktor Matej Forjan. Izolacijo so odredili potem, ko so pri dveh dijakih potrdili okužbo. Noben učitelj ni v karanteni.

O tem, kako se spoprijemajo z nastalimi razmerami, smo vprašali še v nekaj šolah na našem območju. O njihovi uspešnosti in težavah pri tem lahko podrobneje preberete v jutrišnjem novem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.

Galerija