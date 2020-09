Podelili osem gospodarskih oskarjev; med nagrajenci Sevničan Jakob Šušterič

16.9.2020 | 11:30

Predsednik Borut Pahor na podelitvi (foto: Daniel Novakovič/STA)

Letošnji nagrajenci (foto: GZS)

Dob - Pri okrevanju po koronavirusni krizi je ključnega pomena vprašanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, pogoje za konkurenčnost pa je treba zagotavljati že v času krize, je na sinočnji podelitvi nagrad GZS za izjemne gospodarske dosežke dejal predsednik republike Borut Pahor. Ob tem je posvaril pred zaostajanjem pri strukturnih spremembah.

Kot je na podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) še dejal Pahor, koronavirusni krizi za razliko od finančne krize pred desetimi leti ne botruje strukturna slabost v svetovnem gospodarstvu, pač pa višja sila.

Če je bilo v finančni krizi pred desetimi leti mogoče sklepati glede njenega razvoja in razpleta spričo bolj ali manj znanih težav v finančni industriji, je v pandemiji njen razvoj in razplet zelo negotov in nepredvidljiv, je izpostavil.

"Zmotno je misliti, da je zaradi višje sile zaustavljen čas in da se bo po krizi stanje v domačem in svetovnem gospodarstvu vrnilo na izhodiščno točko pred krizo. To je velika zmota, to se ne bo zgodilo," je opozoril.

Kako konkurenčna bodo nacionalna gospodarstva izšla iz te krize, bo po njegovih besedah odvisno od zagotavljanja splošnih pogojev za zagotavljanje njihove konkurenčnosti v času krize. "To je zdaj najpomembnejše vprašanje. To dolžno spoznanje velja tako za poslovne subjekte kot za državo," je dejal.

Prestrukturiranje se je po njegovih besedah že začelo. "Kdor bo zaostajal, država s strukturnimi ukrepi onkraj ozkega targetiranja blažitve pandemije in poslovni subjekti, vsi bomo zamudili čas za nujne prilagoditve in potrebne spremembe, ki bodo zavarovale naše ustavne in ekonomske vrednote med krizo in po njej," je izpostavil.

Dosedanji odziv Slovenije na krizo vključno z ukrepanjem fiskalne politike je Pahor ocenil kot primernega. Kot je poudaril, gre pri vprašanju finančnih intervencij v končni fazi za solidarnost.

Prejemniki nagrad, ki jih je GZS sinoči podelila 52., so letos direktorica AMZS Lucija Živa Sajevec, predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, direktorja družbe Elrad International Iztok Lipnik in Branko Šeruga, izvršni direktor TKK Uroš Lozar, direktor M Sore Aleš Dolenc, direktor družbe TRO rezalna orodja Sebastijan Suhovršnik ter direktor družbe MESI, razvoj medicinskih naprav Jakob Šušterič.

Nagrade, ki so najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji, so po navedbah GZS namenjene gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke - imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrade doslej prejelo 376 gospodarstvenikov.

STA; M. K.