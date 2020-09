Pričakovali nov korona rekord in ga tudi dosegli - včeraj 123 okuženih

16.9.2020 | 12:00

Minister za zdravje Tomaž Gantar je dejal, da je zgornja meja števila dnevno opravljenih testov približno 4000, tako da je še možnost, da se odkrije več okuženih. Včeraj so zaznali 123 okuženih s koronavirusom. Doslej je bilo v enem dnevu največ novookuženih odkritih minuli četrtek, in sicer 108.

Včeraj je bilo opravljenih 3123 testov, kar pomeni, da je delež pozitivnih 3,94 odstotka.

Zaskrbljujoče je, da se povečuje število bolnikov s covid-19, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Teh je bilo v ponedeljek 50, včeraj pa 61. Tudi intenzivno nego potrebuje en pacient več kot v ponedeljek (11).

Skoraj četrtina okuženih je starih od 45 do 54 let.

Epidemiološka poizvedovanja so po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina še v teku, a po znanih podatkih sta le dva primera uvožena iz tujine; 48 primerov je povezanih z lokalnimi prenosi okužbe, pri 20 vir okužbe ni znan. Ob tem je Kacin izpostavil ugotovitev, da število okužb neznanega vira upada, kar je po njegovem "spodbuden podatek, ki kaže na to, da so državljani naše pozive k iskrenosti in predvsem sodelovanju z epidemiologi vzeli resno".

V Ljubljani so potrdili 18 okužb, trenutno je v prestolnici okuženih 190 občanov. V Mariboru so odkrili 10 primerov, aktivno okužene imajo 103. V Rogaški Slatini je 15 novih okužb, v Kranju osem, v Slovenskih Konjicah šest, v Domžalah pet in v Pivki štiri.

Po tri okužbe so potrdili v Kamniku, Puconcih, Ilirski Bistrici in Ivančni Gorici, po dve pa v Celju, Dravogradu, Ptuju, Lovrencu na Pohorju, Novi Gorici, Litiji, Ravnah na Koroškem in Zrečah.

Eno novo okužbo pa so med drugim zaznali v Krškem.

Poleg 28 okuženih v starostni skupini 45-54 let je bilo 19 okužb potrjenih v starostni skupini 35-44, 18 v starostni skupini 25-34, 15 v starostni skupini 55-64, po 11 pa v starostnih skupinah 15-24 in 75-84. Deset okuženih pripada starostni skupini 65-74, šest jih je starejših od 85, pet pa jih je med šolarji, v starostni skupini 5-14 let.

Doslej je bilo v Sloveniji skupno opravljenih 189.711 testov in potrjenih 3954 okužb. Skupaj je doslej umrlo 135 bolnikov s coidom-19. Trenutno je aktivno okuženih 975 oseb.

Med novopotrjenimi okužbami je bilo včeraj 13 zaposlenih v zdravstvu, štirje zaposleni v domovih starejših ter 14 oskrbovancev domov starejših.

Med 61 obolelimi, ki se zdravijo v bolnišnici, jih, kot že omenjeno 11 oskrbujejo na intenzivnih oddelkih, devet jih za dihanje potrebuje pomoč medicinskega ventilatorja. Enega bolnika so v torek odpustili iz bolnišnice, 12 so jih na novo sprejeli.

M. K.

