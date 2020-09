Na pokopališču Stranje nov poslovilni objekt

16.9.2020 | 19:00

Stranje - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednica sveta KS Senovo Vlasta Moškon in domačin, sicer tudi član sveta KS Senovo Anton Remih, so včeraj popoldan namenu slovesno predali nov poslovilni objekt na pokopališču na Stranjah. Naložba v višini 229.000 evrov je rezultat sodelovanja občine in KS Senovo, ki je prispevala dobrih 46.000 evrov.

Kot sporočajo iz Občine Krško, je ta v sodelovanju s krajevno skupnostjo h gradnji poslovilnega objekta na pokopališču na Stranjah pristopila konec leta 2019. Nov objekt s prostorom za pokojnika, čajno kuhinjo, sanitarijami, prostorom za opremo in orodje ter vhodnim pokritim predprostorom se razprostira na skupno 62 kvadratnih metrih.

Občina Krško je sicer v letu 2019 izvedla vzdrževalna dela na objektih na pokopališču Senovo in Koprivnica, zaključila nov objekt v Krškem, v letošnjem letu pa nadaljevala z vzdrževalnimi deli na pokopališču na Zdolah, v Leskovcu pri Krškem, Podbočju in Brestanici, še sporočajo iz Krškega.

M. K.

Foto: Občina Krško

Galerija