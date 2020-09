FOTO: Ukradel avto in med divjanjem poskušal s ceste izriniti policiste

16.9.2020 | 13:00

Pregon se je ustavil s prometno nesrečo v Podbrezniku. (foto: B. B.)

Nočni počitek stanovalcev novomeškega Podbreznika je sinoči malo po 22. uri zmotilo glasno tuljenje siren. Kdor je še pravočasno stopil na balkon, je lahko videl, kako je v naselje oz. na parkirišče pred bloki pripeljal bel clio, ki je očitno bežal pred policijskim kombijem, ki mu je sledilo še eno policijsko vozilo.

Potem je počilo, policisti so poskakali iz avta in prijeli mladeniča, ki se je še nekaj časa glasno repenčil, potem pa po nekaj strokovnih prijemih vklenjen obležal na tleh. Zaradi suma, da je bila v avtu še ena oseba, ki naj bi pobegnila, je na kraj prišlo še več policistov, tudi vodnik službenega psa, pripeljalo se je tudi reševalno vozilo, ki je odpeljalo dva policista. Ves postopek, ki je nato trajal še kaki dve uri, se je seveda odvijal pred očmi pretresenih stanovalcev, ki so prišli pogledat, kaj se dogaja.

Policisti so danes dogajanje popisali takole: "Lastnica avtomobila iz Novega mesta je sinoči nekaj pred deseto uro zvečer poklicala na številko 113, da so jih pravkar ukradli osebni avtomobil. Operativno-komunikacijski center je o dogodku obvestil patrulje na terenu. Nekaj minut zatem so ga prvi policisti opazili v Bršljinu in začeli ustavljati z modro lučjo in sireno. Voznik ni upošteval znakov policistov in je začel divjati in nevarno voziti po mestnih ulicah in okoliških vaseh: čez Ločno Žabjo vas, Gotno vas, mimo Pogancev, Črmošnjic, Iglenika, Dolža, Jugorja, Stranske vasi, Šmihela, Drske, Srebrnič, Češče vasi … nakar se je pregon ustavil s prometno nesrečo v Podbrezniku, ko se je po vožnji mimo stanovanjskih blokov na koncu zaletel v parkiran osebni avtomobil in kamp prikolico. Večino časa pred tem je sicer vozil po levi strani ceste, nevarno prehiteval ostala vozila in ogrožal varnost ostalih udeležencev v prometu. Vozilo so policisti zasegli, v postopku pa ugotovili, da je 16-letni voznik doma vzel ključe avta in se odpeljal.

Policisti so 16-letnika iz okolice Novega mesta pridržali zaradi suma kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja – poleg nevarne vožnje je med polurnim pregonom nekajkrat trčil v službeno vozilo policije in ga hotel izriniti s ceste. Dva policista sta zaradi poškodb potrebovala zdravniško pomoč."

Vlom v bencinski servis

Minulo noč so vlomili v bencinski servis v Šentjerneju. Po prvih ugotovitvah so neznanci na silo vstopili skozi vrata, pregledali prostore in odnesli nekaj denarja, srečke, vinjete in predplačniške kartice za mobilno telefonijo. Ocenjujejo, da je škode za nekaj tisoč evrov, več pa bo znanega po zaključeni preiskavi.

Dva v treznilnico

Novomeški policisti so zvečer v Brezju odvzeli prostost in pridržali 26-letnika, ki je pijan kršil javni red in mir ter se tudi po prihodu policistov ni pomiril. Odpeljali so ga na hladno na policijsko postajo.

Podobno se je zgodilo tudi 39-letniku iz Brežic, ki je nekaj pred osmo zvečer pijan kričal na svojo nekdanjo partnerico in jo žalil. Ker ni upošteval ukazov policistov in s kršitvijo nadaljeval, so ga vklenili in odpeljali v prostore za pridržanje.

Mejne zadeve in tujci

Krški policisti so zjutraj v kraju Orehovec pri Kostanjevici prijeli šest državljanov Turčije. V bližini naselja Drežnik so črnomaljski policisti prijeli 31 tujcev, državljanov Pakistana in Bangladeša. Zvečer so v Lokvah prijeli še državljana Maroka. Tujci so v državo vstopili na nezakonit način, postopki z njimi še niso zaključeni.

M. K.