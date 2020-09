Na Brežiškem z recikliranjem tetrapaka ohranili 267 dreves

16.9.2020 | 14:00

Z Zbirnega centra Boršt je danes odpeljal prvi kamion odpadne kartonske embalaže mleka in sokov (KEMS) na predelavo. (foto: JP Komunala Brežice)

Brežice - Na Brežiškem so se s pred letom začetim projektom Komunalni snovni krog Brežic lotili zbiranja odpadne embalaže mleka in sokov. Akciji se je pridružilo sedem osnovnih šol in štirje vrtci, kjer so v slabem mesecu zbrali 1,2 tone tetrapakov. V vsej občini so do zdaj zbrali toliko omenjene embalaže, da bi lahko ohranili vsaj 260 dreves.

Na Komunali Brežice so navedli, da zbrano odpadno embalažo mleka in sokov v Italiji predelajo v higienski papir, plastični del embalaže pa v evropalete in podajalnike za papir.

Do konca avgusta so zbrali 21 ton tovrstne embalaže oz. nekaj manj kot 590.000 tetrapak embalaž, s čimer so pripomogli k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za skoraj 17 ton.

Na Zbirnem centru Boršt pri Cerkljah ob Krki so sicer danes na pot pospremili tovornjak, ki je prvo večjo količino embalaže odpeljal na recikliranje v podjetje Lucart v italijanski Toskani.

Sicer pa so do zdaj zbrali že več kot toliko odpadne embalaže za izdelavo higienskega papirja, kot ga člani omenjenega komunalnega snovnega kroga porabijo v letu dni.

Gre za 17 javnih zavodov in Komunalo Brežice, ki letno skupaj porabijo približno 33 ton higienskega papirja, projektu pa so se pridružila tudi nekatera brežiška podjetja, so pojasnili.

Kot so še zapisali v brežiški komunali, želijo šolarje za omenjeno akcijo navdušiti z nagradno igro. Komunala Brežice bo tako zmagovalne razrede po sodelujočih šolah obdarila s celodnevnim kopanjem na bazenu, pri vsaki od sodelujočih šol pa bodo zasadilo mlado drevo, kot simbol za vsa drevesa, ki so zaradi omenjene reciklaže ostala neposekana.

Del ločeno zbrane odpadne embalaže se bo v šole, otroške vrtce, zavode in podjetja vrnil v obliki toaletnega papirja, papirnih robčkov in brisač. Tovrsten higienski material pa dobavlja podjetje Valtex, ki je pobudnik platforme Eko iniciativa, in je poleg podjetij Dinos ter Lucart projektni partner, je še sporočila Komunala Brežice.

»Osnovna šola Brežice se je z veseljem priključila temu projektu. Najprej smo povabili učence, da so začeli zbirati tetrapak. Pokazali smo jim tudi, kaj se iz tega da narediti oz. reciklirati. Nato je sledilo krajše tekmovanje. Na koncu se je šola odločila, da bo tudi nabavljala ta recikliran papir. Otrokom smo ga na urah pouka predstavili, povedali, kako poteka krožno gospodarstvo oz. kako iz tetrapaka nastane papir. Sedaj ga že kar dobro leto dni uporabljamo,« je dejala mag. Marinka Lubšina Novak, ravnateljica osnovne šole Brežice.

V Občini Brežice so sicer do zdaj zbrali približno 25 ton odpadne tetrapak embalaže. V akcijo je vključenih nekaj več kot 24.000 občanov.

M. K.