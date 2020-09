Trčili dve vozili, poškodovanec v bolnišnico

16.9.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes zjutraj ob 7.59 sta v križišču Aškerčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Cestišče je očistil dežurni upravljavec občinskih cest KOP Brežice. Reševalci NMP Brežice so eno poškodovano osebo ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Vodo za prehrano prekuhavati

Komunala Trebnje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolica in Cirnik-Ravne, da je zaradi povečanega števila mikroorganizmov pri 37°C potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Na zasebnem vodovodnem sistemu Migolica so prisotne tudi Koliformne bakterije in Escherichia coli. Obvestilo velja do preklica.

Prekuhavanje ni več potrebno

Komunala Novo mesto d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode na območju Dolenjskih Toplic, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

L. M.