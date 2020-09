V šentjernejskem hramu učenosti letos 50 otrok več

17.9.2020 | 18:00

OŠ Šentjernej je letos prešla na ogrevanje na zemeljski plin. (Foto: L. M.)

Šentjernej - OŠ Šentjernej letos obiskuje 772 otrok, kar je kar petdeset več kot lani. Kot pove ravnatelj Aljoša Šip, so vpisali en oddelek prvošolcev več, trend povečanja vpisa pa pričakujejo tudi v naslednjih nekaj letih.

»Vpisali smo 104 prvošolčke, po informacijah iz vrtca pa bo več otrok tudi v bodoče,« pove Šip in doda, da bo izziv tako za šolo kot vrtec precejšnje število odloženih vpisov v 1. razred.

Aljoša Šip, novi ravnatelj OŠ Šentjernej, se je zagnano lotil dela v novem šolskem letu.

Na šoli, kjer so večanju otrok prilagodili tudi nova zaposlovanja, ki jih je kar nekaj, primanjkuje predvsem sodelavcev s posebnimi znanji: DSP, psiholog, logoped… »Najprej zaradi potreb otrok, neprecenljivi pa so za konkretno podporo učiteljem in pri ustvarjanju splošne inkluzivne klime na šoli,« meni Šip.

Zaenkrat s prostorom ni težav, a za naprej se že kaže stiska. »Nekaj kvadratnih metrov je še rezerve, v prenovo za pouk bo treba vložiti kar nekaj sredstev, bolj bo treba izkoristiti tudi nekatere druge prostore. Največji izziv pa bo kuhinja, saj kuhamo tudi za vrtec, ki lastne kuhinje nima,« pove ravnatelj.

Prehod na zemeljski plin

Med počitnicami so v šolskih stavbi marsikaj postorili. Pomembna novost, ki je zahtevala velik poseg v zgradbo in infrastrukturo, je prehod na zemeljski plin. Povsem na novo so opremili nov oddelek prvčkov, preuredili so IT okolje in »lahko vse segmente šole takoj spet prestavimo »na daljavo«, če bo to potrebno,« pravi Šip.

V načrtu energetska sanacija

V prihodnjem letu se obeta temeljita energetska sanacija matične šole in podružnice, obe igrišči potrebujeta nova igrala. Želijo si tudi preureditev »kinodvorane« v multi namenski prostor in seveda še bolj opremiti in povečati zmogljivost šolske kuhinje, kar je tesno povezano tako s sedanjimi potrebami šole in uporabnikov kot tudi z rastjo števila otrok v prihodnjih letih. »Je pa načrtovanje v teh časih seveda izjemno negotovo, saj vemo, da so šole finančno dosti obremenjene. Precejšen znesek so terjale tudi okvare na infrastrukturi in opremi, saj je bilo vzdrževanje predvsem ob koncu prejšnjega šolskega leta drugačno kot po navadi.«

Kot pove Šip, je bil začetek novega šolskega leta izjemen zalogaj za vso šolo, tudi zaradi prilagajanja na »novo normalnost«, kjer se zaradi Covida-19 trudijo upoštevati navodila NIJZ, kar je bilo za šolo z omejenimi finančni sredstvi, kvadratnimi metri in številom zaposlenih težko. Vsem se zahvaljuje za razumevanje in trud. Poseben izziv je bila tudi organizacija šolskih prevozov, saj ima šola kar 341 vozačev iz precej velikega šolskega okoliša. A sodelovanje z Brebusom pohvali.

L. Markelj