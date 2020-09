V pločevini dva poškodovana

17.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 11.54 uri sta trčili osebno in kombinirano vozilo v Zamostecu v občini Sodražica. Poškodovani sta bili dve osebi. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, cestišče posuli z absorbentom ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Še sršeni

Včeraj ob 18.36 uri so na Prešni Loki, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odstranili sršenje gnezdo iz podstrešja stanovanjskega objekta.

Enako delo pa je sevniške gasilce čakalo tudi v naselju Veliki Cirnik.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:45 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE, TP SREBRNIČE VAS, TP ČEŠČA VAS;

- od 8:45 do 9:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP;

- od 11:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, TP RUMANJA VAS, TP BLOKI STRAŽA;

- od 13:00 do 14:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP VRH PRI LJUBNU, TP MALI PODLJUBEN, VEL. PODLJUBEN, TP MRAŠEVO;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VAVTA VAS, TP VAVTA VAS, TP STRAŽA, TP POTOK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL, TP SELO PRI ZAGORICI, TP KNEŽIJA, TP KARTELJEVO, TP HMELJČIČ, TP GLOBOŠKA GORA, TP BREZJE PRI TREBELNEM in TP CEROVEC PRI TREBELNEM;

- od 7:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUŽA, na izvodu VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP GORENJE ZABUKOVJE nizkonapetostni izvod KOŠUČJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas nizkonapetostni izvod vikend smer Žejno med 8.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Prižev dol med 8. in 9.30 uro, na območju TP Likov vrh med 10.30 in 12. uro in na območju TP Presladol med 12.30 in 14. uro ter na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Žabjek med 8.15 in 14. uro.

M. K.