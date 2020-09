Med prostovoljci Sopotnikov tudi podžupanja; koga je odpeljala, in kam?

17.9.2020 | 08:00

Foto: Občina Krško

Krško - V okviru aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, ki v tem tednu poteka pod geslom Izberi čistejši način prevoza, se je župan občine Krško mag. Miran Stanko na srečanju s prostovoljkami in prostovoljci projekta Sopotniki zahvalil vsem, ki svoj prosti čas nesebično namenjajo za prevoze in spremstvo starejših občank in občanov. Prostovoljka Sopotnikov je za en dan postala tudi podžupanja Ana Somrak, ki je v zdravstveni dom odpeljala gospo Ljudmilo iz Sotelskega, sporočajo iz občine.

Zavod Sopotniki v občini Krško v sodelovanju z Občino in Centrom za socialno delo Posavje Krško starejšim že od januarja 2018 zagotavlja brezplačne prevoze. Na ta način starejši iz zaledja lažje dostopajo do zdravnikov, v trgovine, na obiske, pokopališče, k frizerju itd., pri čemer prostovoljci starejše tudi spremljajo in jim pomagajo na poti do trgovine ali zdravnika.

Od januarja 2018 do konca avgusta 2020 so prostovoljci opravili 1.462 prevozov za skupno 265 uporabnikov. Od tega so v letu 2020 opravili 337 prevozov, povprečno 42 na mesec, prevozili 13.809 kilometrov ter opravili 704 ur prostovoljskega dela. Od sredine letošnjega marca do sredine maja zaradi epidemije COVID-19 niso opravljali prevozov.

Župan se je na včerajšnjem srečanju s prostovoljci vsem zahvalil za njihovo neprecenljivo delo ter poudaril, da se včasih niti ne zavedamo, kako pomembna je njihova pomoč za vsakdanje življenje starejših občanov, še sporočajo iz Krškega.

M. K.