Otroke je v šolo pospremil maratonec Primož Kobe

17.9.2020 | 09:15

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Včeraj se je se uradno začel Evropski teden mobilnosti (ETM), ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Letos kampanja poteka pod sloganom »Izberi čistejši način prevoza!«, v Mestni občini Novo mesto pa se nadaljuje uspešen projekt Pešbus.

Včeraj je otroke v šolo pospremil tudi ambasador in organizator Novomeškega polmaratona maratonec Primož Kobe, sporočajo z rotovža. Več kot 240 novomeških otrok je v spremstvu staršev in prostovoljcev Društva za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) pešačilo že lani, v času ETM 2020 pa se projekta aktivno udeležujejo na OŠ Grm, OŠ Drska in OŠ Center.

Pešbus četrto leto

Projekt organiziranega pešačenja v šolo Pešbus poteka že četrto leto zapored in je med novomeškimi otroki zelo priljubljen. Letos se otrokom se pri pešačenju v šolo kot novost pridružujejo uspešni novomeški športniki in prostovoljci Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD NM). Novomeške šole so letos skupno vzpostavile 11 začrtanih poti za pešačenje.

Razveseljivo je tudi dejstvo, menijo na občini, da je projekt odlično zaživel in da velja za enega najuspešnejših v Sloveniji, saj šole opažajo, da vse več otrok pešači v šolo tudi med letom in ne samo v času organizirane hoje v sklopu projekta. Mestna občina Novo mesto pa je pred tremi leti celo prejela naziv najaktivnejše slovenske mestne občine v ETM, k čemur je pomembno pripomogel rekorden Pešbus na OŠ Grm, kjer pešačenje poteka vse leto.

Pešbus se je skupaj z Bicivlakom, ki v šolo vodi organizirane kolesarske skupine, razvil v okviru programa Zdrav šolar, katerega pobudnik in glavni koordinator je Inštitut za politike prostora. Spodbuja aktivno pot v šolo in si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev.

M. K.