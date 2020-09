Parkirišče pred občino preuredili v park

17.9.2020 | 10:20

Parkirišče pred občino so začasno preuredili v javni park.

Peš kažipoti spodbujajo ljudi, da čim več opravkov v Trebnjem opravijo peš.

Trebnje - Občina Trebnje se že šestič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki se tradicionalni odvija med 16. in 22. septembrom. S projektom spodbujajo k zmanjšani uporabi avtomobilov in obenem ozaveščajo občane, da obstajajo različni načini prevoza.

Občina je bila za pripravo ETM uspešna na razpisu države, od koder je pridobila 6.000 evrov. Kot pravi direktor občinske uprave Janez Pirc, so pester program letos se razširili. Kot novost so na parkirišču pred občino uredili začasen javni park, poleg tega so na sedemnajstih lokacijah zarisali peš kažipote.

»Postavitev peš kažipotov na izbranih lokacijah v kraju je ukrep, ki z navedbo porabe časa in prehojenih korakov spodbuja ljudi k hoji po opravkih. Peš kažipoti se od običajnih razlikujejo v tem, da (poleg smeri) označujejo tudi čas hoje v minutah do označene lokacije. Vse občanke in občane ter druge obiskovalce vabimo, da več poti po Trebnjem opravite peš in tudi vi preizkusite peš kažipote,« so zapisali v sporočilu za javnost.

S preureditvijo parkirišča v začasen javni park želijo opozoriti na pomembnost nezazidanih površin oz. ne zaparkiranih površin v mestnem okolju. »Čeprav so preureditve začasne narave, je cilj pritegniti čim večje število prebivalcev k uporabi javnega prostora, ki ga sicer zasedajo avtomobili, na drugačen način in k udeležbi na dogodkih, ki bodo potekali na teh površinah. V Trebnjem bomo v tem duhu za parkiranje zaprli parkirišče pred občinsko stavbo. Površino bomo preuredili v park in galerijo na prostem, kamor ste vabljeni na ogled likovne razstave Parkirišče kot igrišče učencev OŠ Trebnje in OŠ Veliki Gaber. Na posamezne dneve bo park pred občino postal tudi prostor za rekreacijo in učenje, klekljanje, ozaveščanje o alternativnih načinih mobilnosti ter pravljični kotiček,« so še sporočili z občine.

Za druge načine mobilnosti je potrebna tudi ustrezna infrastruktura. Občina je pred dnevi oddala vlogo za sofinanciranje kolesarske povezave Trebnje-Mokronog-Mirna. »Sprojektirana je v celoti, v izvedbo bo šla pa samo od Trebnjega do Rodin,« pravi Pirc. V prihodnje bodo kolesarske poti uredili tudi drugod po občini, med prvimi bomo vzpostavili kolesarsko pot od Trebnjega do Štefana.

R. N.