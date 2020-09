FOTO: Tako bo izgledal bazenski kompleks v Češči vasi

17.9.2020 | 14:10

Zmagovalna rešitev za bazenski kompleks v Češči vasi. (Foto: M. Ž.)

Dean Lah iz arhitekturnega biroja Enota.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je včeraj popoldne na ogled postavila razstavo natečajnih rešitev za bazenski kompleks v okviru športno-rekreacijskega parka v Češči vasi. Zmagovalno rešitev sta izdelala Dean Lah in Milan Tomac s sodelavci iz ljubljanskega arhitekturnega biroja Enota. Izbor je potekal z dvostopenjskim natečajem, poleg prve nagrade pa so podelili še drugo in tretjo nagrado ter tri enakovredna priznanja za preostale projekte, ki so se uvrstili v drugo fazo natečaja.

Kot je na odprtju razstave dejal novomeški župan Gregor Macedoni, so na natečaj dobili izreden odziv, odzvalo se je namreč kar 15 ekip, izbrana rešitev pa je resnično inovativna in kvalitetna. Z omenjenim birojem so že podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacijo, tako da se bazen že projektira, na seji občinskega sveta 1. oktobra bo v prvem branju sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta, decembra pa naj bi po časovnici svetniki opravili še drugo obravnavo. »Če bo vse po sreči, bi v decembru ali vsaj v začetku januarja vložili vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa bi v začetku naslednjega leta objavili tudi javno naročilo za izvajalca. Z gradnjo si namreč želimo začeti spomladi naslednje leto,« je pojasnil župan.

Dean Lah iz biroja Enota je v opisu njihove rešitve dejal, da je »mestni bazen vsakič lepa naloga in navadno predstavlja neko dominanto v mestu. Specifika te lokacije pa je, da gre za nek širši kompleks, kjer ta dominanta že obstaja. Zato smo se, namesto da bi se trudili vzeti primat velodromu, ki ga ima, raje osredotočili na to, kako bolj približati objekt, ga narediti manj prisotnega in ga predvsem povezati z okoliško naravo. Osnovna misel je bila spustiti objekt oz. ga potopiti v nagnjeni teren in potem z rekonfiguracijo terena ustvariti različne nivoje, ki jih potrebujemo, da jih umestimo v program.«

Kaj je prepričalo ocenjevalno komisijo, da je prvo nagrado podelila biroju Enota, je predstavil namestnik predsednika ocenjevalne komisije dr. Tomaž Slak, za glasbeni predah na odprtju pa je poskrbel mladi kantavtor Domen Brodarič.

Razstavo natečajnih rešitev si lahko ogledate do 16. oktobra od ponedeljka do petka med 7. in 19. uri v prostorih bodočega Domoznanskega oddelka novomeške knjižnice Mirna Jarca, hkrati pa je na ogled tudi razstava Dolenjskega muzeja V objemu Krkinih voda.

M. Ž

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj Oceni True Truic kaj so lepe slikce, fotografije pa še lepš! za šport in rekreacijo v Nm je lepo poskrbljeno za naslednjih 500 let. Društva so masovno podprta, Vsi športniki in rekreativci pa bodo imeli možnost regljati v abstraktnih mlakah sodobne imaginarne arhitekture...če že ni večnamenske športne dvorane. :) Bravo makedonija in vsi njegovi fani makedonski, ter makedonski eksperti sodobnega ustvarjanja...istančan posluh in korak s časom ter potrebami! Bravo...lepo je (nam) je v Nm. 41m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha o kako lepo. škoda ker ni napihljiv tako kot sosednji objekt. a tisto napihovanje je ziher pocen, pa to ... Preglej samo prijavljene komentatorje